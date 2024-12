« Je me souviens des paysages que je voyais chaque matin en sortant par la porte de la cuisine: cette image des Alpes japonaises est gravée dans ma mémoire »

«J’ai été davantage attiré par le projecteur que par l’écran. Pour moi, c’était une boîte magique d’où sortait une lumière et, au bout de cette lumière, il y avait un monde qui était projeté. C’était très mystérieux. Je me souviens de ma conversation avec le projectionniste qui m’avait dit que c'était un projecteur Bell & Howell de 16 mm.»

«Le pays était en train de se reconstruire et il manquait du personnel partout. Par exemple, les paysans du Nord étaient très pauvres et beaucoup d’adolescents ont été envoyés à Tokyo à 13 ou 14 ans. C’est grâce à cette énergie très particulière que le Japon a pu se relever.»

«C’est vraiment l’esprit de camaraderie qui nous a permis de travailler alors que les conditions étaient très mauvaises. C’est cette énergie invisible qui nous motivait!»

«Je voulais absolument un héros très différent des autres séries TV, un homme qui a connu l’échec et qui dégage une certaine mélancolie, se souvient le réalisateur. Je ne sais pas si vous connaissez bien le cinéma japonais mais il y a un acteur qui s’appelait Kôji Tsuruta et j’ai beaucoup pensé à lui pour créer le personnage d’Albator.»

«Je n’ai jamais étudié le cinéma, je n’ai jamais lu de manuel, mais j’ai beaucoup appris en regardant des films italiens ou français avec mon père»

alias Shigeyuki Hayashi est né le 22 janvier 1941 à Tōkyō dans la région du Kantō, pendant son enfance, il grandit au contact de la nature.À 8 ans, il découvre cette passion du cinéma à travers une projection de « La Fleur de pierre » d’Alexandre Ptouchko, diffusé dans le gymnase de son école., désormais collégien, regagne Tokyo et peut enfin se consacrer à sa passion pour le cinéma, une vocation encouragée par son père, un coiffeur cinéphile.Très vite, il a su confectionné, une lanterne magique, et projette pour ses camarades son premier « film », une histoire de samouraïs qui était dessinée sur une pellicule artisanale en papier enduit de cire.Après avoir quitté le collège en 1957, il expérimenta deux expériences professionnelles au sein de plusieurs sociétés spécialisées dans l'animation publicitaire. Et en 1958 à l’âge de 17 ans, il intégra la Toei en tant que salarié ou il participa pour la première fois en tant que coloriste sur le filmqui sortait cette même année.Par la suite, il décroche un poste d'intervalliste sur les films(1959) et(1960) qui lui est réalisé par. Une chance inouïe pour Rintarô qui collabore avec Tezuka en intégrant son studio Mushi Production en 1961, lui permettant à la fois de participer à la mise en scène du court-métrage(1962) et à la fois de devenir directeur d'épisode sur(1963-1966).En 1965, à seulement 24 ans, Rintarô s'élève dans le milieu du cinéma en tant que réalisateur à la suite des adaptationset duet garde un souvenir assez fort de cette collaboration avec Tezuka et de son studio.Après avoir ressenti une certaine frustration sur l’adaptation des, Rintarô retourne chez la Toei et était particulièrement intéressé par l’adaptationde Leiji Matsumoto.(1978-1979) La série animée fut acclamée par les critiques et deviendra culte.Il poursuit sa carrière en réalisant(1979) et sa suite(1981) ces deux premiers vrais films. Quelques années plus tard, il réalise le film d’animation, adapté d’un manga de science-fiction de 1949 en prenant le risque de mélanger l’animation 2D traditionnelle avec la technologie 3D de l’époque. Rendant hommage à Osamu Tezuka, décédé en 1989, le père de Rintarô est lui décédé un peu avant sa sortie en 2001.Après avoir passé six ans sur son autobiographie, Rintarô profite d’une retraite bien méritée, jusqu’à récemment en 2023 ou il réalisa un court-métrage d’animation muet de 25 min en hommage au réalisateurdont la conception des personnages a été confiée par.(Akira)