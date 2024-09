Le roster est enfin complet, avec 182 personnages au lancement, Sparking Zero fait aussi le point sur son mode solo et son mode custom.

Son mode histoire permettra de suivre le point de vue de 8 personnages à savoir : Son Goku, Vegeta, Son Gohan, Piccolo, Trunks du futur, Freezer, Goku Black et Jiren. Le nombre de combats variera en fonction du personnage comme celui de Son Goku qui commencent avec son affrontement contre Raditz dans Dragon Ball Z et qui s’étend jusqu’à la saga Tournoi du pouvoir dans Dragon Ball Super, à l'inverse de Jiren qui sera propre aux événements du tournoi du pouvoir. Les quelques itinéraires alternatifs sont là pour immerger davantage le joueur dans chaque arc narratif de chaque personnage.

Dans les combats personnalisés, les joueurs pourront configurer librement des combats originaux en personnalisant les personnages jouables, les scènes cinématiques pré et post affrontement, ainsi que les événements survenant lors du combat. Vous pouvez définir des règles et conditions spéciales pour l’affrontement. Par exemple, vous pouvez configurer l’entrée automatique en mode Sparking! Si vos PV tombent sous les 30 %, ou si 30 secondes de combat s’écoulent, ou encore si l’adversaire bascule sur un personnage de sa réserve. Vous pouvez également personnaliser des événements pour qu’ils surviennent lors du combat, comme par exemple le déclenchement d’une cinématique lorsque vous terrassez un adversaire.



Pour les scènes cinématiques, vous pouvez créer et assembler jusqu’à cinq clips, que ce soit avant ou après le combat. Les clips diffusés post-combat peuvent être définis pour changer en fonction des résultats de l’affrontement. Vous pouvez aussi définir la position du personnage, sa pose, son expression et ses effets. Vous pouvez également configurer des sous-titres pour les dialogues, adapter la position de la caméra, la musique de fond et les effets à l’écran, comme en appliquant un filtre monochrome ou sépia.



Enfin, il sera possible en fonction des combinaisons choisies, de créer tout un éventail de règles de combat complexes ou de changer les conditions de victoire en temps réel. Des créations qui pourront être publiées et consultées en ligne pour que les joueurs du monde entier puissent en profiter.



Dragon Ball Sparking Zero est toujours attendu le 11 octobre sur consoles et Pc.