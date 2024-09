En attendant le retour d’ Hunter x hunter le mois prochain , la chaîne youtube du Shonen Jump tient a présenter le tome 38 du manga de la meilleur des manière avec cette courte vidéo.

L’anime Uzumaki présente son nouveau trailer et les 4 épisodes qui composeront la saison sortiront le 28 septembre au Japon.

Inazuma Eleven the Movie est le prochain film de la série qui sortira en le 27 décembre prochain dans les salles japonaise. Réalisé par les studios OLM et MAPPA , ce film est composé de deux parties , l’une intitulé Inazuma Eleven Soshuhen : Densetsu no Kickoff qui sera une compilation de la saison 1 centré sur les matchs du football Frontier , l’autre partie servira de prologue du prochain jeu de la franchise : Inazuma Eleven : Victory Road.

Énoncé dans les prochains animes de l’automne , Trillion Game dévoile un nouveau trailer pour une diffusion le 3 octobre.

La saison 3 de l’anime Re:ZERO sera diffusée le 2 octobre prochain pour un total de 16 épisodes coupés en deux parties. Le premier épisode sera de 90 minutes et la seconde partie de la saison est prévu pour le 5 février prochain.

Nouveau trailer pour le film d’animation Fureru qui sera diffusé le 3 octobre dans les salles japonaise.

Dragon Ball Daima a son nouveau trailer avec un aperçu de la musique de son opening , sa diffusion commencera le 11 octobre avec un épisode un peu plus long.

Premier teaser pour le remake de l’anime Yaiba adapté du manga de Gosho Aoyama (Détective Conan) Réalisé par Wit Studio , Takahiro Hasui est au commande de la réalisation au coté de Toko Machida a la composition scénaristique , tandis que Yoshimichi Kameda signera le design des personnages tout en étant le directeur de l’animation. Yusuke Takeda s’occupera de la direction artistique avec Yukinori Nakamura pour la gestion de la 3d et Toru Fukushi pour la photographie. Et Yutaka Yamada et Yoshiaki Dewa seront présent pour composés les musiques.

Adn présente quelques nouveautés au sein de son catalogue , on peut y voir notamment l’anime culte des studio Trigger Kill la Kill en intégralité sur la plate – forme ou encore l’anime Gurren Lagann du studio Gainax qui répond présent.

Une quatrième saison est annoncée pour l’anime Classroom of the Elite. Actuellement en cours de production elle sortirai potentiellement en 2025.

Les animés de l’automne 2024