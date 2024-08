« Je dessine des mangas depuis que je suis tout petit, pas nécessairement des mangas au sens formel du terme, mais des petits dessins ici et là. Pendant mes jeunes années, j'ai continué à faire des gribouillages et des dessins dans des publications telles que des journaux pour enfants.



Lorsque j'étais au collège, j'ai commencé à me concentrer davantage sur des publications spécifiques, des journaux destinés aux enfants. Et j'ai continué à le faire. Ce n'était pas quelque chose d'officiel, mais je crois que beaucoup d'artistes de manga ont commencé comme moi en créant ce genre de publications.

Ensuite, au collège, j'écrivais des bandes manga pour les journaux de l'école et une sorte de rivalité s'est développée entre moi et les autres artistes qui faisaient la même chose. C'est devenu un défi ; nous essayions sans cesse de nous améliorer et de rendre notre travail meilleur. En un rien de temps, des collections de nos œuvres ont commencé à s'accumuler. En fait, l'un de mes « rivaux » est également devenu un dessinateur de manga professionnel. Nous avons commencé jeunes, et beaucoup de gens nous ont suivis.



Parfois, lorsque nos travaux étaient publiés dans un magazine, nous recevions un prix ou une récompense. Cette récompense était en fait une partie de l'inspiration ou de la motivation qui nous poussait à dessiner des mangas.



Parfois, il y avait des prix en argent, mais souvent il s'agissait de marchandises. On peut donc dire que, pendant mes années de collège, j'avais un emploi à temps partiel dans l'écriture de mangas. Mais à l'époque, malgré tout cela, je n'ai jamais vraiment pensé que je deviendrais un dessinateur de manga professionnel. »

« Ce que j'aime vraiment chez Lupin, c'est sa liberté, sa liberté illimitée qui lui permet de faire ce qu'il veut quand il veut et de ne jamais être lié à quoi que ce soit ou à qui que ce soit en particulier. Je pense que c'est ce que j'attends de moi dans mon propre travail, alors pour cette raison, Lupin est de loin le personnage auquel je m'identifie le plus.



Même si c'est à Lupin que je m'identifie le plus, j'aime beaucoup, beaucoup Zenigata. Zenigata est l'adversaire le plus féroce de Lupin, sa personnalité, son caractère ultra-strict, ultra-rigide, « protéger chaque règle », dans un sens, est quelque chose qui m'attire aussi beaucoup. J'aime beaucoup le contraste entre Lupin et Zenigata dans mon travail. Pour moi, en tant qu'artiste de manga, c'est cette combinaison de choses que je recherche. »

« Même des choses comme, vous savez, L'île au trésor ou Monte Crisco, je pense que ces œuvres m'ont beaucoup influencé. J'ai même aimé lire l'histoire de D'Artagnan dans les Trois Mousquetaires. C'est peut-être ma propre analyse, mais j'ai l'impression que Lupin ressemble beaucoup à D'Artagnan. M'lady, le personnage qui émerge des histoires de D'Artagnan, je pense que cette personne pourrait même ressembler à Fujiko. Je pense donc que ce genre d'œuvres a eu un impact sur moi dès mon plus jeune âge. »

Le mangaka Monkey Punch est connu pour son manga Lupin the Third qui a été créé en 1967. Par le biais des romans de Maurice Leblanc , l’auteur imagine les aventures du petit-fils cambrioleur d'Arsène Lupin et de ces personnages tout aussi charismatique. Au fur et a mesures des tomes , l’auteur à également rajouté ce coté très cartoonesque qu’il emprunte directement de Mad Magazine. Et n’hésite pas à s’inspirer de James Bond pour le personnage de Lupin. Par ailleurs l’as de la gâchette Daisuke Jigen est inspiré du personnage de Britt du film « les sept mercenaires » sortit en 1960 qui est jouer par l’acteur américain James Coburn. La somptueuse Fujiko Mine tire son nom du célèbre mont Fuji pour son imposante poitrine et Mine qui signifie tabac en japonais. Le personnage de Goemon vient rajouter une touche japonaise au récit et l’inspecteur Zenigata est conçu de manière à avoir ce côté burlesque et comique d’ennemi juré de Lupin qui est semblable à celle de la série animée Tom & Jerry.Il existe pas moins 9 séries de mangas dont 2 par Monkey Punch et tous ne sont jamais arrivé chez nous à part une anthologie de 12 chapitres regroupés en un seul tome et édité par Kana.La saga Lupin the Third ne cesse de se renouveler grâce a son anime épisodique qui a eu son lot de films et de saisons, la liste est longue, mais les plus connus :- Lupin III – 23 épisodes (1971)- Lupin III – 23 épisodes (1971)- Lupin III : Part II / - 155 épisodes (1977)- Lupin III : Part III - 50 épisodes (1984)- Lupin III : Une femme nommée Fujiko Mine - 13 épisodes (2012)- Lupin III : Part IV - L’aventure italienne - 26 épisodes- Lupin III : Part V - 24 épisodes- Lupin III : Part VI - 25 épisodes-Le film « Le château de Cagliostro » par Hayao Miyazaki / 1979- Film / 1996 : Mort ou vif (Rupan Sansei – Dead or Alive)- Oav / 2013 : Lupin III vs Détective Conan (cross-over)- Oav / 2014 : Lupin III : Le Tombeau de Daisuke Jigen(Rupan Sansei – Jigen Daisuke no Bohyo)- Oav / 2017 : Lupin III : La Brume de Sang de Goemon Ishikawa (Rupan Sansei – Chikemuri no Ishikawa Goemon)- Oav / 2019 : Lupin III : Fujiko Mine’s Lie (Rupan Sansei - Fujiko Mine no Uso)- Film / 2019 : Lupin III: The Firsta créé une œuvre qui est maintenant devenue un classique à lire ou a regardé, une franchise qui dure depuis un bon moment, et qui est presque devenu intemporelle tellement l’univers et les personnages sont fantastique. À découvrir dans n’importe quel ordre et sans modération !