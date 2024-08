« Ecoute-moi bien, Jim Hawkins, tu as en toi les prémisses de la grandeur ! Seulement, il faut t'accrocher à la barre et choisir toi-même ton propre cap ! Et, ce jour-là, j'espère être là, contemplant tes voiles inondées de lumière ! »

Réalisé par ce duo de réalisateurs, le 43e long-métrage de Disney sous le nom de La planète aux trésors était une idée de projet remontant à 1985. Et à cette époque, les technologies étaient assez limitées pour réaliser ce grand film d’aventures. Ron Clements a cherché à concevoir, à travers La Planète au Trésor, un monde bien plus accueillant que dans la majorité des longs-métrages de science-fiction. Contrairement aux films en prises de vues réelles, l'animation offre une plus grande marge de manœuvre en termes de couleurs et d'espaces, il n'y a avait pas besoin de "vide spatial" ni de combinaisons pour les personnages grâce au concept d'Etherium de Ron Clements permettant d'avoir un monde où tout l'univers posséderait une atmosphère. Le scénariste Rob Edward était au côté des deux réalisateurs pour transposer au mieux L'Île au Trésor, le roman de Robert Louis Stevenson dans cette aventure spatiale. L'objectif consistait à combiner l'époque où se déroule l'histoire du roman avec un univers fantastique et futuriste. Et au vu de cette difficulté, il a été décidé d’incorporer 70 % d'ancien avec 30 % de fantastique.

"Nous souhaitions créer un nouveau monde qui n'appartienne ni au passé ni au futur. J'ai toujours apprécié la science-fiction et depuis que j'ai commencé à travailler chez Disney, j'ai eu envie de traduire ce genre dans un film du studio. Mais je ne voulais pas de quelque chose de high-tech ni de trop futuriste qui pourrait devenir daté. L'Île au trésor m'a semblé idéal parce que l'intrigue est intemporelle. Nous avons voulu faire notre film comme si Stevenson avait écrit un roman fantastique et de science-fiction. C'est comme si le futur était vu depuis le XVIIIème siècle. Il n'y a ni ordinateurs, ni télévisions, mais plutôt des éléments du siècle passé qui aurait pu être transplanté dans le futur. L'alliance des symboles de la piraterie et de l'univers donne un résultat surprenant de cohérence. Nous avons abouti à notre propre combinaison d'éléments en nous inspirant fortement du passé afin de lui donner une chaleur dont le genre est habituellement dépourvu."

La direction artistique était confiée à Andy Gaskill (Winnie l'Ourson) , et son style « "romanesque classique" a la particularité d'avoir des touches de pinceaux assez visibles qui débordent de couleurs chaudes permettant d’avoir des environnements vivant propre au film.

"On procède toujours en peignant touche par touche, mais au lieu d'utiliser un pinceau, on emploie un stylet. Obtenir ce style visuel "peinture à l'huile" à la main aurait été impossible parce qu'il faut compter six mois à un an de séchage par peinture. Avec l'ordinateur, on obtient exactement le même aspect instantanément."

Les animateurs ont d’ailleurs utilisé la technique du "Deep Canvas" qui permet de peindre sur des formes géométriques 3D animées par ordinateur. Le personnage de John Silver a exigé un travail d’équipe entre Glen Keane qui a dessiné les esquisses et Eric Daniels qui les retravaillent numériquement. Un personnage qui est un mélange de 2d pour son corps et 3d pour son bras bionique. James Newton Howard (Dinosaure , Atlantide l’empire perdu) revient pour une troisième collaboration musicale avec Disney et composera principalement les musiques du film.



La planète aux trésors : Un nouvel univers sortira en 2002 et malgré un accueil critique positif, c’est finalement un échec financier.

