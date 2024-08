J'ai eu la chance d'acquérir les deux coffrets prestige incluant l'intégralité du manga. Et je dois dire qu'après-avoir regarder la sublime première saison de l'anime et à l'inverse, la descente au enfer dans la deuxième saison, le manga est absolument indispensable pour quiquonque veut découvrir cette œuvre courte en 20 tomes.



J'avais dévoré ce manga en une traite, la lecture est agréable de part des dessins somptueux , et un univers intelligemment bien construit. Les personnages profitent d'un excellent développement pour une maîtrise qui va jusqu'aux multiples rebondissements dans son scénario.



Je dirais que cette œuvre frôle la perfection sur les 15 tomes mais est perfectible sur son récit, prometteur sur le fond mais qui se laisse trop souvent voguer par une trop grande accélération. Tout va beaucoup trop vite sur les derniers arcs.

Je ne parlerais même pas de cette fin, qui pour moi est assez décevante pour un tel récit.



The promise Neverland restera sans nul doute un manga exceptionnel et un must wave à lire absolument. En finissant le 20 ème tome, j'ai ressenti un petit pencement au cœur, tellement il m'a marqué et ému tant sur son émotion qu'il procure que sur son univers et ces personnages.