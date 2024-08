Bandai Namco continue sa communication en dévoilant petit à petit le casting de Bleach Rebirth of Souls, et cette fois-ci au tour du célèbre capitaine de la sixième divisions Byakuya Kuchiki qui enchaînera les attaques a distances grâce à son Zanpakutō Senbonzakura.



On peut y voir aussi la libération de son Shikai laissant traîner de minuscule lames en forme de feuilles de cerisier, lui octroyant une bonne attaque comme une bonne défense. Son Bankai Senbonzakura Kageyoshi lui permettra d'augmenter encore plus ces dégâts face a son adversaire et d'en finir avec une grande attaque dévastatrice.



En attendant une date de sortie , Bleach Rebirth of Souls est prévu sur Ps4 / 5, Xbox Series et Pc.