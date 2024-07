Dragon Ball Daima s'offre un nouveau trailer et sera diffusé aux côtés du grand nombres d'animes au mois d'octobre. L’œuvre originale, l’histoire et les personnages sont signées par Akira Toriyama. Yoshitaka Yashima le Storyboarder de Dragon Ball Super et de la franchise Digimon est à la réalisation au côté de la réalisatrice Aya Komaki (One Piece)

Le Character Designer Katsuyoshi Nakatsuru ( DB, Dbz et Gt) est de retour avec Yuko Kakihara ( les films Digimon, Urusei Yatsura) au scénario.