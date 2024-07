Gamespot 7/10

Il est facile de réduire Teenage Mutant Ninja Turtles : Splintered Fate à un simple clone d'Hadès avec un skin TMNT, comme je l'ai fait précédemment. Et bien que cette description soit assez précise, le ressentie ne signifie pas qu’une version bien faite d’un jeu fantastique peut être très amusante. Bien que la direction artistique et l’histoire ne s’approchent pas des hauteurs d’Hadès, c’est néanmoins un plaisir de se vider la tête en tant que tortue titulaire, surtout lorsque vous avez des amis qui se battent à vos côtés. Mis à part les problèmes techniques, Splintered Fate est un moment amusant, et avec une bonne variété pour renouveler les situations d'un niveau à l'autre.

Gameblog 6/10

It’s easy to reduce Teenage Mutant Ninja Turtles: Splintered Fate down to just a Hades clone with a TMNT skin, as I did previously. And while that description is pretty accurate, the sentiment doesn't convey that a well-done take on a fantastic game can be a lot of fun. While the art and story don’t come near the lofty heights of Hades, it is nevertheless a blast to bash heads as one of the titular turtles, especially when you have friends fighting at your side. Technical issues aside, Splintered Fate is a fun time, and with a good variety to shake things up from run to run.Que ce soit en termes de gameplay, d’exploitation du genre roguelite ou de narration, TMNT Splintered Fate est une plaisante surprise. Certains crieront peut-être à la copie d’Hades, en moins bien comme d’habitude, mais Super Evil Corp a tout de même fait du bon boulot. Le merveilleux univers des Tortues Ninja est respecté, le nouveau style sied bien à la licence et le challenge est suffisant pour occuper plusieurs heures. Malheureusement, les performances de cette version et les soucis de lisibilité, en mode portable principalement, entachent sérieusement le ressenti global.