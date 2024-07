Nouveau visuel et trailer pour la troisième partie de la saison final de Bleach qui sera diffusé en octobre au Japon et en simulcast sur Disney +.

L’anime Criminelles Fiançailles , l’adaptation du manga de Asuka Konishi sera diffusé aux cotés des animes d’automne en octobre prochain. Réalisé par le studio DEEN , on retrouve Rika Takasugi à la composition scénaristique et Itsuko Takeda au design , les musiques sont signés par Hiroaki Tsutsumi et Masato Suzuki.

La première partie de la saison 3 et final de Beastars sera diffusé a partir du 1er décembre sur Netflix.



A noter que l’autre manga de Itagaki Paru « Sanda » sera adapté prochainement en anime.

Le manga Mattaku Saikin no Tantei to Kitara de Igarashi Masakuni sera adapté en anime , plus d’info prochainement.

L’anime Kaiju No. 8 aura droit à une saison 2 qui est d'ore et déjà en cours de production.

Adapté du manga de Mai Tanaka , l’anime A Terrified Teacher at Ghoul School sera diffusé aussi en octobre 2024 au Japon.

L’artbook en couleur du manga Frieren contiendra plus de 120 pages , des ilustrations inédites sont au programme suivit de plusieurs croquis préparatoires. A découvrir en librairie au prix de 19,95 €.

L’anime L’atelier des Sorciers s’annonce a travers un premier teaser et sera diffusé courant 2025 au Japon. Le studio d’animation BUG FILMS ( Zom 100 Bucket list of the dead ) se chargera du projet. Ayumu Watanabe est à la réalisation , Kairi Unabara au design des personnages et Yuka Kitamura composera les musiques.

Le film d’animation Furaru se présente en trailer et sortira le 4 octobre prochain au Japon.Le projet est réalisé par Tatsuyuki Nagai par le studio d’animation CloverWorks. Le script est signé par la scénariste Mari Okada (Maboroshi du studio MAPPA ) et Masayoshi Tanaka (Suzume) créera le design des personnages.

Premier trailer pour la saison 2 de Blue Lock qui sortira courant octobre sur Crunchyroll et proposera 14 épisodes cette fois ci.

Blue Exorcist Saison 4 présente son premier trailer et sera divisé en deux parties , la première sortira courant octobre au Japon et sur Crunchyroll , l’autre attendra le mois de janvier 2025.

La saison 2 de Solo Leveling a son premier trailer mais sans date de sortie.

La saison 2 de SAO Gun Gale Online s’offre un premier trailer pour une diffusion en octobre prochain au Japon.

Les 25 épisodes de la saison 2 de Shangri-La Frontier débuteront le 13 octobre au Japon et sur Crunchyroll.

Premier teaser pour le film d’animation Batman Ninja vs Yakuza League.

Premier visuel et trailer pour la saison 3 de Fire Force qui est prévu en 2026 et sera découpée en deux parties.

Black Butler aura droit à une saison 5 qui adaptera l'arc de la Sorcière d’Émeraude et sera diffusé en 2025.

Le light lovel Omniscient Reader aura droit à une adaptation en animé.