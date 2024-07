J’ai eu beaucoup de chance et de plaisir d’être publié dans le magazine en même temps que Dragon Ball.

Ma première rencontre avec Dragon Ball a eu lieu quand j’étais à la maternelle. Alors que je ne savais probablement pas encore lire les mangas, mon père m’a offert un tome de Dragon Ball à la place d’un livre de coloriage. Heureusement, j’ai pu continuer à m’impliquer dans Dragon Ball même après être devenue adulte, et j’ai pu suivre les traces du grand et fort Goku qui est devenu père, puis grand père. On peut dire que Dragon Ball est une présence énorme qui occupe la majeure partie de ma vie au sens propre du terme. Je ne remercierai jamais assez Toriyama-sensei de m’avoir permis de travailler avec Dragon Ball. Je vous remercie vraiment. J’aimerai toujours Dragon Ball !!

J’aime l’ambiance Battle Royale tendue de l’arc Freezer. Je pense que mon manga a également été influencé par ce coté « Chaque personnage se donne à fond dans ce qu’il est capable de faire » de Dragon Ball.

Grâce à mon rôle de juge du prix Tezuka pendant six ans, j’ai pu rencontrer Akira Toriyama sensei deux fois par an, échanger des opinions, prendre des repas et entendre de nombreuses histoires intéressantes. J’adorais Toriyama-san, qui était toujours décontracté et naturel.

Il a été difficile de réaliser cette couverture pour ce volume, à cause de la date limite si peu de temps après avoir reçu la nouvelle de son décès. Et Surtout, Toriyama-san ne pourra pas le voir. Cependant, je l’ai dessiné en priant pour qu’il lui parvienne. Merci beaucoup. Je t’adore.

Un pays enneigé m’a tout de suite fait penser à la Tour du Muscle, alors j’ai fait en sorte qu’ils soient poursuivis par les fantômes de l’Armée du Ruban Rouge !

Tous les dessins de Toriyama-sensei sont si parfaits qu’il était assez terrifiant pour moi de tenter d’en arranger un. À bien y penser, Toriyama-sensei a déjà dit qu’il y avait très peu de dessin de Dragon Ball qu’il aimait. J’ai toujours pensé que c’était impossible qu’il pense ça alors qu’il dessine des choses aussi merveilleuses, je lui ai donc demandé directement si c’était bien vrai. Sa réponse a été : « Les gens de ma génération ne se vantent pas vraiment de leurs dessins ». Je pense qu’il y avait probablement des dessins de lui qu’il aimait. Mais ce n’est pas quelque chose que l’auteur dit à chaque fois. C’est comme ça que je l’ai interprété. Je me souviens avoir pensé que le « caractère » de cet artiste était si cool que je l’admirais encore plus. Félicitations pour votre 40e anniversaire! Dragon Ball continuera d’être immortel pour toujours !!