Éditeur : Dotemu

Développeur : Leikir Studio

Genre : Tactics

Prévu sur PC/PS5/PS4/XSX/XOne/Switch

Date de sortie : Automne 2024

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais.

Prochainement une démo sera disponible sur PC du 10 au 17 Juin 2024

Découvrez une nouvelle facette du jeu de tir et d’action emblématique, et plongez dans un RPG tactique dynamique avec des éléments de rogue-like ! Super fun et léger, Metal Slug Tactics reprend les éléments qui ont donné à METAL SLUG ses lettres de noblesse, et les convertit au genre tactique !