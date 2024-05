Le 1 er mars 2024, Akira Toriyama nous a quittés.

Profondément affectés par la disparation de cette légende du manga, nous avons entrepris de réaliser une séquence animation hommage, en la compagnie de Brigitte Lecordier, qui nous a prêté sa voix pour interpréter Goku et Arale. Mais aussi Echelle Animation, Spacesheep, et de nombreu-ses artistes talentueu-ses qui ont participé à cet hommage.



Alors merci à tous-tes ! Et merci Akira Toriyama !