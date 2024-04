L’animation faite a la main a mobilisé 80 animateurs et 300 personnes de plus pour proposer 9 épisodes de 45 minutes.

Produit et écrit par Riot Games qui donne une confiance absolue a Fortiche Production, leur permettant d’avoir une bonne liberté de création, le travail n’en ai pas moins titanesque sur sa réalisation notamment sur son esthétique globale et ces décors ressemblant davantage a une peinture vivante.

Arcane , la série d’animation basée sur l’univers de League of Legend a pu sortir sur Netflix après 5 ans de travail. Ce projet, signé par le studio français Fortiche réitère sa tradition de ces productions en proposant comme toujours de la 2d sans aucune motion capture. Il y a toute de même une pincée de 3d dans Arcane comme les décors par exemple, mais le matte-painting un procédé cinématographique et les nombreux effets spéciaux sont tous réalisé en 2D.

