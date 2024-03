Hello !Taï Phong c'est un très ancien groupe de rock progressif Français !En 2021 ils ont sorti un nouvel album et j'étais totalement passé à côté !Donc en le découvrant que récemment j'ai d'autant plus été étonné de voir que sur l'un des morceau le grand Jean-Jacques Goldman prête sa voix pour un petit featuring !Pour ceux qui ne le savent pas JJ.G a été membre du groupe dans les années 70 avant sa prolifique carrière solo !et donc le revoir sur un morceau du groupe en 2021, alors que le monsieur a pris sa "retraite" ça fait quand même vraiment plaisir !!aller bonus un second morceau :Enjoy !