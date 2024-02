JeuxActu 17/20

PlayScope 8,3/10

JV 16/20

ActuGaming 8/10

Geeko 6,9/10

Si Helldivers 2 étonne et détonne autant, c'est parce qu'il a réussi deux paris importants. Le premier, c'est de prouver enfin au monde entier qu'il est possible de faire un bon jeu basé sur l'univers de Starship Troopers. De ses créatures à son humour corrosif et second degré, en passant par le principe même de sacrifice pour une cause commune, on ne pouvait pas rêver mieux pour se replonger dans le chef d'oeuvre de Paul Verhoeven. Deuxième point : prouver également que faire un très bon jeu live-service sans créer de bad buzz ou de rejet de la part des gamers, c'est aussi possible. Il faut dire que contrairement à Suicide Squad, ce Helldivers a été pensé et façonné pour faire du multi, en coop, avec la dose de fun qui va avec, soit tout l'inverse du titre de Warner Gmes et de Bethesda.J'avais aimé Helldivers premier du nom pour son gameplay sans compromis. Avec cette suite et une réalisation typée superproduction, les développeurs offrent un jeu encore plus explosif et fun qu'on peut aisément jouer à son rythme et picorer. Helldivers 2 prend tout son sens en coopération pour des parties vrailment funs. Une belle surprise.Après plus de 30 heures de jeu, Helldivers II reste diablement addictif et extrêmement jouissif. S’il nécessite tout de même de jouer à plusieurs (avec des amis ou des inconnus) pour s’apprécier à sa juste valeur, le jeu de Arrowhead Game Studios s’impose tout simplement comme la meilleure expérience coopérative du moment. Si vous avez toujours rêvé de jouer à un mélange entre Starship Troopers et Terminator et que vous voulez pouvoir vous battre contre des hordes d’ennemis à grands coups de gros calibres et de canons orbitaux, il y a de fortes chances pour que vous passiez un excellent moment sur Helldivers II. Et même s’il n’en a pas l’air à première vue, le jeu peut même demander beaucoup de stratégie et de retenue dans les modes de difficulté les plus élevés. Si j’aurais aimé des serveurs un peu plus solides et quelques finitions supplémentaires, il me tarde déjà de savoir de quoi l’avenir de Helldivers II sera fait. Quoi qu’il en soit, je retourne immédiatement me battre pour la démocratie et la liberté. Vive la Super-Terre !Expérience solide et addictive, Helldivers II est une suite en tout point supérieure à l’original, si ce n’est au niveau de son modèle économique. Vendu une petite quarantaine d’euros, ce jeu d’action coopératif saura combler les amateurs de shoot décomplexé avec ses sensations jubilatoires manette en mains, et son matchmaking simple comme bonjour. S’il est facile de lui reprocher son aspect visuel désuet, ou ses nombreux bugs souvent bénins, il n’en demeure pas moins que la recette prend très bien, malgré un petit manque de variété. Maintenant, on espère que Arrowhead Game Studio saura assurer le suivi sur le long terme !Helldivers 2 est un shooter coopératif fort sympathique qui parvient à convaincre grâce à son univers à la Starship Troopers et son gameplay nerveux. Comme nous, vous étiez sans doute passé à côté du premier volet, passe inaperçu. Cette suite totalement inattendue et beaucoup plus ambitieuse que l’original saura plaire aux amateurs de shooters à la troisième personne et de jeux en multijoueur collaboratif. A la sortie le contenu est toutefois un peu léger. Espérons donc que le suivi sera solide…