L’anime Zom 100 bucket list of the dead est tout simplement excellent , j’ai globalement passé un très bon moment sur ces 12 épisodes. L’aspect road trip au fur a mesure des épisodes est prenant et les personnages sont tous bien attachant.L’animation est juste sublime et assez fluide , le jeu de couleurs est sensationnel comme la représentation du sang des zombies par de vive couleurs , donnant une vrai identité visuel marquante.En parlant des zombies , on pourrait croire que cette aspect de l’intrigue est secondaire mais pas du tout , a l’inverse son utilisation reste forte au cœur de l’histoire.Le ton est aussi le point fort de l’animé , c’est un plaisir de suivre les péripéties de nos héros dans ce road trip a travers des décors post – apocalypse d’un Japon dévasté , dont certaines scènes sont soit drôle soit assez touchante.est l’animé surprise de 2023 , cette comédie horrifique brille dans son animation et dans ces thèmes abordés ainsi que dans ces personnages , et transporte littéralement dans cette aventure déjanté. Je ne peux que saluer le travail du studio Bug Films qui ont fait un travail monstrueux , maintenant je n’ai qu’une envie c’est de lire le manga.