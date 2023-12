La saison 4 de Demon Slayer ce dévoile avec un teaser et débutera en Avril 2024 au Japon. L’arc de l’entrainement des piliers sera adapté et pour l'instant aucune informations sur le nombre d’épisodes. Le début de la saison 4 commencera par un épisode de 1 h comme ce fut le cas pour la saison 3.

La saison 7 de My hero Academia débutera en avril 2024 au Japon.

Blue Exorcist Saison 3 réalisé par le studio d’animation VOLN débutera le 6 janvier 2024 au Japon

Crunchyroll annonce deux nouvelles éditions pour Kuroko no Basket et Haikyû!!.



L’une nommée « Dunk édition » pour Kuroko no basket est basée sur l'édition japonaise sortie en 2019 et compile les 30 tomes d'origine en 15 volumes. La version française proposera un format plus grand de 120x189mm, et son premier volume est prévu en mars 2024 au prix de 11,98€



L’autre nommée « Smash édition » pour Haikyû!! compile les 45 tomes d'origine en 19 tomes tout en s’adaptant aux arcs de l’histoire. Avec un rythme de sortie d'un tome par mois, au prix de 12,49€ par tome, la sortie du premier volume est prévue pour mars 2024.

La suite du manga JoJo's Bizarre Adventure arrive au Printemps 2024 en France. Intitulé The JojoLands , cette suite lancée au Japon en Février dernier sera toujours aux éditions Delcourt/ Tonkam.

Le manga « Le chien gardien d’étoile » de Takashi Murakami revient en édition intégral par Pika Graphic et sortira le 24 janvier prochain au prix de 20 euros.

Une collaboration entre Street fighter 6 et le film Spy x family Code White est annoncée avec un trailer entièrement animé par Wit Studio et oppose Yor a Chun Li avec une annonce pour le 9 janvier prochain , affaire a suivre...

