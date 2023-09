est un nouveau groupe permettant de découvrir l'histoire de certains jeux vidéos ou encore même la création d'un studio.Sous forme de texte accompagné par une belle mise en page tout le monde peut y participer !Que ce soit un jeu qui vous tient un cœur , une licence en particulier ou même un studio, vous êtes les bienvenus dans ce groupe. (Et pour l'inaugurer , un article ne tardera pas arriver ce soir. )Pour celles et ceux qui n'ont pas vu les 2 premiers Games Story , elles sont juste en dessous.

posted the 09/10/2023 at 06:04 PM by yanssou