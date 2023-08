Rayman est une icône emblématique d’Ubisoft qui est le protagoniste de la série du même nom, crée par Michel Ancel en 1992 , la licence débuta en 1995. et connu un franc succès. Le premier design du personnage de Rayman est issu de l’imagination de Michel Ancel un concepteur de jeux vidéo français qui retrouve en 1992 un croquis qu’il avait réalisé des années auparavant. En s’inspirant de ce dernier il commence alors a travailler sur un personnage. S’aidant de son ami d’enfance Frédéric Houd qui s’occupait principalement de la partie programmation et Ancel de la partie graphismes , animation . travaillant tout deux sur ce projet en 1993 ils s’inspirent aussi du logiciel Ray – Tracing. Les deux hommes décident par la suite d’appeler leur jeu et personnage principal « Rayman » Ils sont vite contacté par Ubisoft qui leur propose de créer une filial a Montpellier pour développer le jeu avec un moteur maison.

A l’origine Rayman est présenté comme un personnage électronique créé par un certain professeur Hendrix. Son neveu , un jeune garçon de 10 ans, se retrouvait alors propulsé dans ce monde virtuel suite à un accident. Réincarné dans le corps de notre héros, il devait alors parcourir plusieurs mondes symbolisant les différents composant d’un ordinateur. Le personnage de Rayman est fortement inspiré des cartoons et son design est assez spécial , il n’a ni bras ni jambes qui ont été finalement supprimés lors de ces premiers prototypes pour mieux faciliter l’animation du personnage et la fluidité en jeu , tout en lui conservant un aspect amusant. Ce choix était aussi une façon d’exprimer ces pouvoirs et déplacement fluidifiés par son absence de jambes mais aussi la possibilité de planer et voler grâce à ses cheveux qui prennent la forme d’hélicoptère. Ces même mécanismes sont sublimées dans les jeux 2D et 3D de la série.

Rayman est ainsi né en 1995 et avait fait forte impression lors de sa présentation au CES en 1984.

Premier opus d’une série devenue un classique du jeu vidéo. Le jeu a d’abord été conçu pour la Jaguar mais sortira aussi sur PlayStation et PC. Et face au succès du premier opus , Ubisoft décide de le porter sur différentes consoles comme la Saturne ou encore la Game Boy.

En 1999, les joueurs découvrent le second jeu de la saga, « Rayman 2 : The Great Escape » sur PC, Nintendo 64, DreamCast et PlayStation. Ce second opus ajoute des univers féeriques à parcourir et une histoire accrocheuse. Pour la première fois le personnage évolue dans un monde en 3D. Le développeur français avait prévu de reprendre les bases 2D de son premier jeu , en s’adaptant il recommence à zéro pour « The Great Escape » tout en offrant une expérience novatrice à ses joueurs. Le jeu est complet et agréable à découvrir, il comprend de nombreux lieux et personnages tous aussi loufoque.

Encensé par la critique tout y est , du game design à son ost passant par l’histoire, ces décors et son gameplay c’est une véritable réussite pour Ubisoft.

Et bien sur une nouvelle suite est annoncée nommée « Rayman 3 : Hoodlum Havoc » qui sortira en 2003 sur GameCube, Xbox et PS2 reprenant de nombreux éléments de « The Great Escape » , On y retrouve de la belle 3D, son univers et ces personnages déjantés de la saga , s’ajoutant de nouveaux niveaux et nouveaux pouvoirs pour Rayman.



Les jeux Rayman ont marqués toute une génération de joueurs qui prirent un malin plaisir à parcourir un monde coloré et enfantin aux cotés de ce héros déjanté. Il a su se faire une place de choix après le passage de Mario et Sonic . Le premier jeu de la licence été très bien reçu en occident et la série est restée première en termes de ventes pour Ubisoft jusqu’au milieu des années 2000.