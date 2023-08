Cette petite équipe ce lance alors dans la création de leurs tout premier jeux vidéo du nom de Rocket Robot on Wheels sortit en octobre 1999 principalement sur Nintendo 64. Un jeu de Plate – forme méconnu par le grand public mais bien accueilli par la presse. Et a l’époque , Sucker Punch a d’ailleurs eu l’idée de ce tourné vers Ubisoft pour ce qui est de l’édition de son jeu.

Le joueur contrôle Rocket, un robot ressemblant à un monocycle . Le jeu vous emmène dans six mondes pour y récupérer des tickets afin de remettre en marche un parc d’attraction , des manèges sont d’ailleurs accessibles avec plusieurs mini jeux. Le titre dispose aussi de puzzles a résoudre et a reçu un bonne accueil par les critiques justement par sa diversité de son gameplay.

Quelques années plus tard , le studio ce veut plus ambitieux pour leurs second jeu . Collaborant ainsi avec Sony Interactive Entertainment , ils développent ainsi une nouvelle licence : Sly Racoon un jeu de plate forme sortit en 2002 sur Playstation 2.

Ce jeu de plate -forme alterne les séquences d’infiltrations et combats efficacement. Son esthétique en Toon - shading avec des arrières plans en cell -shading , son humour et ces cinématiques viennent embellir le jeu en s’inspirant fortement des comics.

Le joueur contrôle Sly Cooper un raton cambrioleur qui est le descendant d'une longue lignée de maîtres voleurs dont tous les membres avaient consigné leur savoir dans un ancien livre nommé « Volus Ratonus » Une tradition veut que tous les héritiers du clan Cooper reçoivent le « Volus Ratonus » en héritage. Quand vient le tour de Sly, cinq visiteurs inconnu interrompent la cérémonie. Le père de Sly cache son fils et essaye de se défendre. Mais les perturbateurs, qui se font appeler « Les Cinq Maléfiques » prirent le dessus, et le chef de la bande tue le père de Sly sous les yeux de celui-ci. Après avoir trouvé où est caché le Volus Ratonus, ils déchirent le livre en cinq parties, en gardent chacun une, et disparaissent.



Triste et solitaire, Sly est vite placé dans un orphelinat, où il fait la connaissance de deux autres orphelins. Le premier est une tortue experte en informatique nommée Bentley et le deuxième est un hipopotame rose qui s'appelle Murray. Dès leur première rencontre, ils sympathisent et deviennent inséparables. Quand Sly leur raconte son histoire, ils jurent ensemble de traquer les Cinq Maléfiques, de venger le père de Sly, et de récupérer toutes les pages du Volus Ratonus.

Malgré la linéarité du premier opus , Sucker Punch corrige le tir en sortant 2 ans plus tard Sly 2 association de voleurs en 2004 et le surpasse largement , le studio en a profiter pour améliorer sa formule qui est davantage plus jolie , plus diversifier mais surtout beaucoup plus ouvert et donne accès a 2 personnages jouables « Bentley et Murray »

Il y a une vrai jouabilité et une bonne complémentarité entre les 3 personnages , tout en gardant son ost jazzy, son humour , son infiltration et même une histoire plutôt agréable a suivre Sly 2 a marqué les esprits et sa génération.

1 ans plus tard en 2005 , Sly 3 le dernier de la trilogie fit son apparition toujours sur Playstation 2 et continue ce chemin que le deuxième opus a tracé en gardant 3 personnages jouables avec un plus grand nombres d’action et d’options qui enrichit davantage les combats. Et pour la première fois de la série la dangereuse Carmelita Fox est jouable à des moments précis du récit.

La licence Sly Raccoon restera à jamais une valeur sûre car elle brille par son équilibre ludique , ses personnages haut en couleurs , sa direction artistique « cartoon » ou encore par une bande son Jazzy mémorable qui est en parfaite symbiose avec son thème. Un quatrième épisode a vu le jour en 2013 et fut nommé Sly et les voleurs à travers le temps cette suite du troisième opus n’est pas fait par Sucker Punch mais par Sanzaru Games , elle représente tout de même une bonne suite et parvient à resté fidèle en restant bien dans sa continuité.