ActuGaming 8/10

Gameblog 7/10

IGNFrance 5/10

Gamekult 5/10

Inattendu et pourtant bien là, Fort Solis pourrait créer la surprise pour les fans de productions très cinématographiques et au gameplay posé se rapprochant d’un Heavy Rain, The Quarry ou d’un Deliver us Mars. Grâce à son ambiance qu’il parvient à tenir du début à la fin, ses révélations distillées au compte-goutte, l’interprétation de ses personnages par des stars de notre industrie et son rythme parfaitement maîtrisé même si l’on aurait apprécié davantage de sensations fortes, Fallen Leaf nous livre ici une expérience ludique qui tient très bien la route, et qui provoque des sentiments contradictoires. On pourra regretter l’absence d’identification visuelle ou tracée des choix effectués pour mieux appréhender une seconde run, et l’absence d’une version audio en français pouvant renforcer davantage l’immersion, mais les amateurs de ce genre d’expérience ne pourront être que conquis, à défaut d’aimer cruellement les QTE et les jeux très narratifs.Fort Solis est une aventure narrative palpitante. Du début à la fin, la tension est présente, tout comme la volonté de découvrir la vérité sur ce qui se passe au sein du complexe établi sur Mars. Les personnages rendent le voyage encore plus prenant grâce aux performances remarquables des acteurs qui campent leur rôle. Malheureusement, le titre se conclut bien trop vite et sans jamais avoir satisfait notre soif de savoir. La trame principale ne fait que survoler les raisons du drame et il faudra faire preuve de volonté et d’implication pour tenter de comprendre un maximum des mystères de Fort Solis. Un choix audacieux, mais qui divisera à coup sûr.Fort Solis est un walking simulator à la réalisation poussée et réussie. Malheureusement l’aspect ludique est totalement en retrait et les leviers permettant généralement d’y faire abstraction comme une histoire prenante et engageante qui pousse à la réflexion ne sont absolument pas utilisés ici. Si bien que les cinq heures passées sur le jeu finissent plus par ressembler à une marche forcée.Pour un premier jeu, Fort Solis reste une belle réussite qui n'en reste pas moins parsemé de petits défauts, vitesse de déplacement et clarté de l'intrigue en tête. Mais l'écriture, le jeu d'acteur et le côté technique très propre, surtout lorsqu'il s'agit de motion capture, en font une expérience intéressante, à partir du moment où l'on garde bien en tête qu'on se lance dans un produit culturel plus proche du film intéractif que du jeu, le temps d'une petite soirée.