Ce dimanche 23 Juillet

Lesreviennent durant l’été ! Un nouveau versus qui aujourd’hui opposera en 3 manches les héroïnes de(Nami / Robin / Hancock) aux héroïnes de(Orihime / Yoruichi / Rangiku). Nami de One Piece a gagné la première manche la semaine dernière face à Orihime (8 à 3) . Cette seconde manche opposeral’archéologue de l’équipage du Chapeau de Paille àl’ancienne capitaine de la 2ème Division du Gotei 13.Votez en commentaire pour votre héroïne préférée et celle qui aura le plus de points ce dimanche soir gagnera cette première manche. La série qui aura le plus de point gagnera ce versus spécial été.- Robin (One Piece) : ••• (3)- Yoruichi (Bleach) : • (1)Précédents versus :