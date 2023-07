Versus





[AI-Generated Art]



--------------------------

WINNER

(ce dimanche soir)

Les versus sexy reviennent durant l’été ! Un nouveau versus qui aujourd’hui opposera en 3 manches les héroïnes de One Piece (Nami / Robin / Hancock) aux héroïnes de Bleach (Orihime / Yoruichi / Rangiku).La première manche opposera Nami la navigatrice de l’équipage de Luffy à Orihime la partenaire d’Ichigo. Ce sont les deux héroïnes principales de leurs séries respectives, avec quelques ressemblances physiques mais des traits de personnalités bien différentesVotez en commentaire pour votre héroïne préférée et celle qui aura le plus de points ce dimanche soir gagnera cette première manche. La série qui aura le plus de point gagnera ce versus spécial été.- Nami (One Piece) : •••••• (6)- Orihime (Bleach) : • (1)Précédents versus :