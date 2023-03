Gears 4 aurait pu être un FPS, selon le concepteur original de la série qui a récemment révélé sa vision initiale du quatrième épisode de la franchise, décrivant un jeu radicalement différent de celui que Microsoft a fini par valider.



Cette vision du projet est arrivé peu de temps après que The Coalition a commencé à recruter pour un nouveau jeu Gears of War.







Lors d'un récent épisode du podcast XboxEra,Cliff Bleszinski a révélé qu'il avait initialement envisagé Gears 4 comme un etant FPS.



En développant cette idée,Cliff a laissé entendre qu'il était principalement motivé par la notion de cool , en demandant à son interlocuteur s'il pouvait "s'imaginer en train de tronçonner un Locuste en vue à la première personne". Étant donné les contributions de Bleszinski sur la franchise Unreal Tournament, sans doute l'une des séries de FPS les plus emblématiques à ce jour, il est tout à fait possible que Gears 4 aurait pu réussir un tel changement de genre. Au cours dpodcast, Bleszinski a également révélé que Phil Spencer, le directeur de Xbox, souhaitait que Gears of War comporte davantage d'éléments horrifiques suite à l'acquisition de Microsoft.