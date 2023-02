1997Réalisé par Paul Verhoeven(RoboCop / Total Recall / Basic Instinct)Nominations Oscar des meilleurs effets visuelsAu XXIVe siècle, une fédération musclée fait régner sur la Terre l'ordre et la vertu, exhortant sans relâche la jeunesse à la lutte, au devoir, à l'abnégation et au sacrifice de soi. Mais aux confins de la galaxie, une armée d'arachnides se dresse contre l'espèce humaine et ces insectes géants rasent en quelques secondes la ville de Buenos-Aires. Cinq jeunes gens, cinq volontaires à peine sortis du lycée, pleins d'ardeurs et de courage, partent en mission dans l'espace pour combattre les envahisseurs. Ils sont loin de se douter de ce qui les attend.Du Voerhoeven : Provocant (avec le budget qu'il faut) et satirique (Humour noir et absurde)Des effets spéciaux au top.Des scènes cultes à la pelle.Une film qui a fait polémique à sa sortie : Pro-fasciste Vs Anti-fascisteUn incontournable des films de sience-fiction.