Ta mission : percer le mystère du trésor de Punch Mountain. Pour y parvenir : fraie-toi un chemin vers le sommet à coups de poing, récupère de l'argent et des diamants, améliore les compétences de tes poings et fais-toi de nouveaux amis en route.- Explore les profondeurs de Punch Mountain- Joue en solo ou contre un ami- Améliore tes objets grâce au Punch shop- Débloque des chemins qui te méneront à de nouveaux niveauxInteragis avec les personnages pour qu'ils t'aident à t'emparer du trésor- Une émulation CRT de haute qualité pour personnaliser tes pixels avec style- Une bande-son super sympa !

