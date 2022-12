ActuGaming 7/10

Test en vidéo

NoixyPixel 7,5/10

Malgré un système de combat trop négligé et une addiction aux glanages de coffres qui ne parlera pas à tout le monde, Dragon Quest Treasures est un spin-off qui nous a agréablement surpris. En plus d’être une lettre d’amour aux fans de la série et une encyclopédie de la saga à ciel ouvert, le périple d’Erik et Mia nous offre une aventure légère et pleine de belles surprises. Rajoutez à cela le « charme Dragon Quest » et vous avez le trésor de cette fin d’année sur Nintendo Switch