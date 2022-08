Éditeur : Dotemu

Développeur : Leikir Studio

Genre : Tactics

Prévu sur PC/Switch

Date de sortie : 2023

Langues : Anglais / Allemand / Français / Espagnol / Italien / Japonais.

Découvrez une nouvelle facette du jeu de tir et d’action emblématique, et plongez dans un RPG tactique dynamique avec des éléments de rogue-like ! Super fun et léger, Metal Slug Tactics reprend les éléments qui ont donné à METAL SLUG ses lettres de noblesse, et les convertit au genre tactique !