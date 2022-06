Pour ceux que ça intéresse: Metascore 74 et User Score 4.1

✓ Le jeu s'adresse aux joueurs orienté en ligne, ou pour de petites sessions entre amis et famille. ✗ Le jeu n'est clairement pa orienté pour les joueurs solo offline.

+ [⚡︎ TEST/AVIS]: ✚ Dynamique. ✚ Technique. ✚ Multi-joueurs à toutes les sauces: Coop/Versus/Online. ✚ Graphisme irréprochable autant en nomade que sur Dock. ✚ Le jeu est autant technique qu’il peut être appréhendé de façon accessible / Prise en main rapide. ✚ Tutoriel complet et plutôt bien pensé. ✚ Club Striker? (À voir sur la durée). ⍩ Souvent brouillon (surtout en mode nomade avec l’accumulations d’objets sur les terrains qui sont de petites superficies). ⍩ Personnalisation des stratégies ou de l’équipement qui auraient mérité d’avantage de profondeur. ⍩ Partie Solo famélique (seulement 6 coupes, pas bien interessantes même si ensuite un mode Galactic "Difficile" est débloqué). ⍩ Peu de personnages au lancement. ⍩ Contenu général très pauvre (qui devrait toute fois voir de futures mises à jour arriver par la suite). ⍩ Les terrains très petits et sans relief (aucune différences notable, aucun mode pour les rendre dynamique). ⍩ Manque de folie globale !

Mario Strikers : Battle League Football est le nouveau jeu de la saga Mario Striker. Jouez avec quelques personnages de la licence Super Mario Bros et affrontez vous dans des matchs de football "foufou" et ultra-dynamique.

Mario Strikers Battle League Football débarque sur Nintendo Switch — Et, devons-nous craquer pour le jeu malgré son manque de contenu? Voyons ça ensemble!

posted the 06/25/2022 at 12:12 PM by coldy