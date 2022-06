Millenium 80%

JVC 15/20

ActuGaming 7,5/10

Gamekult 7/10

Avec son gameplay touffu et ses nombreuses mécaniques de progression, Fire Emblem Warriors 3 Hopes a vraiment tout ce qu'il faut pour que les fans de Fire Emblem et de beat them up de masse prennent leur pied. On pourra tout de même lui reprocher d'assommer le joueur de menus, avec des écrans de fin de bataille interminables et peut-être trop de choses à gérer en dehors des combats. Malgré tout, FEW3H reste l'un des musou les plus solides et les plus complets de ces dernières années, vous auriez tort de passer à côté de ce retour dans le monde de Fodlan.Avec sa proposition, Fire Emblem Warriors : Three Hopes a toutes les cartes en main pour faire plaisir aux fans de Three Houses. Au lieu d'offrir une redite des événements de l'oeuvre de base, le titre d'Omega Force préfère raconter une aventure originale pour mettre en scène des moments inédits. Et si les combats tactiques au tour par tour cèdent leur place à des affrontements plus dynamiques, c'est pour donner lieu à des combos spectaculaires comme les Musô savent si bien le faire. Alors qu'il s'agit d'une nouvelle approche, le titre reprend tout de même un grand nombre de mécaniques qui ont fait le charme du jeu de base, à l'image des relations avec les personnages qui sont un des points forts de l'expérience. Malgré ces qualités, Three Hopes n'en reste pas moins un Musô avec des défauts inhérents à ce genre de jeu, comme une certaine répétitivité dans le gameplay qui en rebutera certains. Pour ce qui est de la technique, si les graphismes sont simples, le framerate parvient à rester stable dans son ensemble, même s’il lui arrive d’avoir des ralentissements. Un agréable retour en Fódlan en soi.Fire Emblem Warriors: Three Hopes est sans conteste un très bon musou autour de Fire Emblem. Il fait bien mieux que son prédécesseur grâce au recentrage sur un opus qui a largement fait ses preuves : Fire Emblem Three Houses. L’histoire alternative est une bonne idée pour en savoir plus sur chaque royaume sachant que l’on s’est déjà attaché à bon nombre de personnages. Omega Force rend un bel hommage à la franchise en restant à 100% fidèle à son identité avec un tas de mécaniques iconiques comme la personnalisation des unités avec les armes et les classes. Si la répétitivité du gameplay n’est pas un obstacle, vous avez de quoi vous défouler très longtemps même si cela peut aller jusqu’à l’indigestion. Trois maisons, c’est beaucoup.