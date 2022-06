ActuGaming 8,5/10

JVC 16/20

IGNFrance 8/10

Gamekult 8/10

Test en vidéo

ActuGaming 8,5/10



Card Shark n’est pas un énième jeu de cartes qui se contente de réemployer des recettes bien connues. Le titre de Nerial, par sa thématique et son scénario captivant, possède une vraie identité. L’équipe de Nerial fait pratiquement un sans faute. À n’en pas douter, grâce à son gameplay maîtrisé et à sa direction artistique impeccable, Card Shark ne passera pas inaperçu sur le scène indépendante.On attendait Card Shark avec une certaine impatience et autant dire que nous n’avons pas été déçus. À la fois malin, original, grisant, efficace, le jeu du studio Nerial propose ici une aventure unique. Il faut dire que le concept même du titre - nous apprendre une trentaine de tours pour tricher aux cartes - est la source d’une curiosité naturelle, qui donne toujours envie d’en savoir plus. Mais les créateurs de Reigns vont plus loin. Sous couvert de mini-jeux simples pour retranscrire ces stratégies ingénieuses et farfelues, Card Shark étonne, se rapprochant au plus près du maniement précis des cartes sans rendre l’ensemble indigeste. Certes, oui, il y a bien quelques fois où Nerial manque de pédagogie, ou que la structure se retourne contre le joueur avec pas mal de frustration. On n'aurait pas non plus dit non à un schéma moins répétitif. Mais comment rester insensible face à autant de charme ? Pour nous, chez JV, c’est un grand oui !Card Shark n'est certainement pas pour tout le monde, c'est un titre exigeant dans son domaine et qui demande une concentration exténuante. On peut le rapprocher un peu du titre célèbre en son temps, Paper, please, mais avec plus de... mouvements. Dans ces conditions, les quelques défauts d'ergonomie font enrager plus que de mesure, mais on a tout de même envie de voir où cette aventure malhonnête peut nous mener, surtout avec cette belle direction artistique et ces rencontres historiques. Jouez-y à petite dose et ne forcez pas votre chance...Plongée inédite dans les tréfonds d’une histoire de France bouleversée, par le truchement de parties de cartes pipeautées, Card Shark est une expérience unique. Là où se succèdent les jeux centrés sur le deck building et après le succès surprise de Nerts, le titre de Nerial prend la mode à revers et fait du détournement des règles la source de son concept. Malgré un début de jeu laborieux dans l’apprentissage et une certaine frustration consécutive à la fois à quelques défauts de rythme et à un manque criant d’un support de méthodes de triche, Card Shark parvient à captiver dès qu’il réussit à communiquer le frisson de l’arnaque. Gorgé de bonnes idées et poursuivant une évolution constante de ces dernières au fil des heures, il en fait surtout - dans ses meilleurs moments - un accord parfait avec des sursauts narratifs, réussissant par-là même à créer une tension rare avec si peu de mouvements à l’écran. Le genre de proposition unique et enthousiasmante à laquelle il manque une maturation de son concept pour devenir prescriptrice.