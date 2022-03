Millenium 75%

ActuGaming 6,5/10

Si vous souhaitez vous rafraichir et juste passer du bon temps sans vous prendre la tête, Rune Factory 5 est le jeu qu'il vous faut et, ce, même si les combats de boss ne sont pas incroyables et que le jeu souffre au niveau de la technique. Son contenu conséquent et la possibilité d'être un vrai habitant au sein de la ville de Rigbarth tout en vous permettant de farmer les donjons ou de capturer les monstres seront des arguments de poids. Pour conclure, si vous arrivez à passer outre les graphismes et la technique et que vous recherchez un jeu pour vous évader, c'est le jeu parfait. À voir maintenant s'il plaira aux fans et si de nouveaux joueurs arriveront via cet opus comme ce fut le cas pour d'autres licences sur la console hybride de Nintendo.Rune Factory 5 est une expérience rafraîchissante, pourvue de combats jouissifs et d’un aspect agricole très complet. Néanmoins, s’il ne manque pas de qualités, il est malgré tout à réserver aux fans de la série, qui seront plus à mêmes de passer outre ses nombreux petits défauts. Notamment son aspect visuel qui ne brille que par son character design, sa technique tout juste passable, ou encore ses quelques imprécisions dans les menus et dans le gameplay. La bonne volonté du développeur se ressent, mais ce n’est malheureusement pas suffisant pour permettre au titre d’exceller.