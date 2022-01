JVC 15/20

Millenium 7,5/10

Malgré un système de progression qui pourra rebuter et quelques maladresses d'exécution (surtout pour les donjons principaux et certaines quêtes), DrinkBox Studios offre avec Nobody Saves The World une aventure loufoque et maîtrisée, assez unique. Le fer de lance de cette réussite, c'est bien sûr la fantastique galerie de personnages jouables (dix-huit au total) qui permet d'incarner aussi bien une Jument, qu'une Limace, en passant par un Oeuf, un Culturiste, un Dragon ou encore Magicien. Tout ou presque est dit avec cette énumération, mais le titre ne relève pas seulement de la bonne blague. Le casting propose un nombre impressionnant - environ 80 - d'attaques et de bonus actifs / passifs, qu'il est de plus possible de mélanger pour aboutir à des builds puissants et complètement décalés. Le titre nous aguille de plus dans cette voie, avec un challenge plutôt bien dosé, pas mal de quêtes drôles et bien écrites, nous faisant découvrir un univers visuel original et cohérent. Si vous n'êtes pas contre un peu de farm pour progresser, allez-y. Avec Nobody Saves The World, DrinkBox Studios prouve à nouveau son talent, entre cadre loufoque et système de jeu pertinent.Nobody Saves The World est un sympathique jeu d'action-aventure baignant dans un univers coloré aux allures de cartoon. Le jeu sait rythmer la progression du joueur en alternant dialogues et scènes rigolotes avec des combats pêchus et agréables. Malgré ses donjons décevants et son manque global de challenge, il propose de nombreux personnages amusants avec lesquels jouer et son système de progression qui incite à l'expérimentation et vient renouveler le plaisir de jeu.