Anciens et nouveaux joueurs vont apprécier ce nouveau Mario Party sur Nintendo Switch. Forte de ses nettes améliorations graphiques et de son retour aux sources, cette version Superstars propose enfin un gameplay digne de ce nom sur la console de salon. Le gros point positif reste bien sûr la présence du online dès le début de l'aventure et pour tous les modes de jeux, mais également la présence de stickers permettant de communiquer avec les joueurs. Plus vivant que jamais, ce Mario Party Superstars n'est peut-être pas le meilleur de la série mais permet d'oublier la déception de 2018.Mario Party Superstars s’impose comme l’un des titres phares de cette année sur Switch, où l’on se retrouvera pour jouer entre amis. Grâce à une formule indémodable et une structure bien rôdée, on ne rechignera pas lancer le dé pour des heures de malchance et de mini-jeux endiablés. Il s’adresse tout de même avant tout aux joueuses et joueurs voulant revenir à un système plus classique, qui reste dans la tradition des débuts de la série. A cet égard, certains regretteront donc une simplicité en décalage avec les derniers opus, mais on ne peut lutter contre un contenu nostalgique qui brasse large allant de la Nintendo 64 jusqu’à nos jours.Si vous voulez un jeu pour réchauffer votre hiver, Mario Party Superstars est fait pour vous ! La compilation, destinée à rythmer vos réunions de famille, saura vous séduire en un claquement de doigts en vous rappelant de merveilleux souvenirs, tout du moins si vous avez joué aux épisodes passés. Le tout profite en plus de mini-jeux accessibles et amusants et d'un enrobage visuel fort réussi. Toutefois, notons tout de même que Mario Party Superstars manque de contenu et partage trop de points communs avec son ainé. Si vous avez fait The Top 100 récemment, vous serez en terrain connu.