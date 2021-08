Vous pensez tout connaître de l'univers d'Axiom Verge ? Détrompez-vous.Indra ne peut arpenter seule la Brèche. Elle se bat pour survivre, rendue plus puissante par les machines microscopiques qui lui retirent peu à peu son humanité.La vie. L'après-vie. Le réel. Le virtuel. Les rêves. Les cauchemars. La frontière est si fine...

Like

Who likes this ?

posted the 08/05/2021 at 09:10 PM by nicolasgourry