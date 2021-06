Nous sommes dans une métropole tentaculaire et futuriste en 2036.Un phénomène étrange pour lequel les scientifiques ne peuvent trouver aucune explication s'est produit dans le ciel du monde entier. La Supernatural Science Research Organization (SRO) a envoyé des agents dans diverses régions pour enquêter sur ce phénomène. On découvre bientôt que ces événements étranges sont liés à un mystère archaïque - une histoire encore inconnue de deux mondes, sur le point de se révéler...

posted the 06/16/2021 at 06:50 PM by nicolasgourry