GRAPHISME













J'ai vu l'article de Wenda posté plus tôt ci dessous, et je me suis dit que ça faisait tres longtemps que je n'avais moi aussi rien posté sur ce groupe créatif. Voici donc un post pour y remédier .A l'époque, je recopiais bêtement du Dragon ball et d'autres styles et j'étais une vrais quiche en anatomieMaintenant je suis en école d'animation pour suivre mon reve de devenir animateur 2D/3D ( après avoir travaillé et voyagé quelques temps ) c'est dur mais je m'accroche !Merci aussi à @Senda au passage (qui m'a permit de voir que c'était possible d'y arriver)J'ai remarqué que j'avais des facilités en natures mortes et en paysages/decors donc je pousse a fond de ce côté là maintenant . Je planche aussi beaucoup sur le dessin traditionnel, la ou avant je faisais du full numérique .ça reste tres basique mais j'arrive enfin à etre satisfait des dessin que je produits. En voici quelques exemples récent . N'hésitez pas à faire quelques retours les amis^^