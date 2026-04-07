-Le jeu proposerait une structure semi-ouverte durant sa première moitié. La seconde partie deviendrait en revanche beaucoup plus linéaire, avec un level design plus "Resident Evilesque".



-Steve aurait besoin de plusieurs objets durant la première partie du jeu et enverrait Claire explorer différents secteurs de l'île Rockfort afin de les récupérer. Cette quête serait découpée en plusieurs missions secondaires et permettrait aux joueurs de souffler entre deux séquences importantes de l'aventure principale. Les fuites évoquent des zones optionnelles ainsi que des énigmes inédites pour ces missions.



-Les Connections, l'organisation criminelle introduite dans Resident Evil 7: Biohazard, seraient présentes dans ce remake, mais malgré quelques libertés scénaristiques, l'intrigue principale resterait fidèle au jeu original.



-Pour finir, les informations divergent concernant la présence de la moto. Certains affirment qu'elle ne servirait que lors d'une unique séquence de jeu, tandis que d'autres assurent qu'elle serait utilisable pour explorer la partie semi-ouverte du jeu. Dusk Golem avait précédemment indiqué qu'elle serait accessible dès le début de l'aventure, une fois réparée, mais cette fuite de sa part date de quelque temps maintenant. Il est donc possible que les plans de Capcom aient évolué au fil du développement concernant cette fameuse moto.









De multiples fuites concernantsont actuellement partagées sur la plateforme X par plusieurs comptes réputés dans la communautéCes informations proviendraient de la démo présentée à huis clos aux journalistes et aux influenceurs juste après leen juin dernier.En voici un condensé :