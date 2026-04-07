1996 - 2026
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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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De nouvelles fuites émergent pour Resident Evil Veronica


De multiples fuites concernant Resident Evil Veronica sont actuellement partagées sur la plateforme X par plusieurs comptes réputés dans la communauté Resident Evil.

Ces informations proviendraient de la démo présentée à huis clos aux journalistes et aux influenceurs juste après le Summer Game Fest en juin dernier.

En voici un condensé :

-Le jeu proposerait une structure semi-ouverte durant sa première moitié. La seconde partie deviendrait en revanche beaucoup plus linéaire, avec un level design plus "Resident Evilesque".

-Steve aurait besoin de plusieurs objets durant la première partie du jeu et enverrait Claire explorer différents secteurs de l'île Rockfort afin de les récupérer. Cette quête serait découpée en plusieurs missions secondaires et permettrait aux joueurs de souffler entre deux séquences importantes de l'aventure principale. Les fuites évoquent des zones optionnelles ainsi que des énigmes inédites pour ces missions.

-Les Connections, l'organisation criminelle introduite dans Resident Evil 7: Biohazard, seraient présentes dans ce remake, mais malgré quelques libertés scénaristiques, l'intrigue principale resterait fidèle au jeu original.

-Pour finir, les informations divergent concernant la présence de la moto. Certains affirment qu'elle ne servirait que lors d'une unique séquence de jeu, tandis que d'autres assurent qu'elle serait utilisable pour explorer la partie semi-ouverte du jeu. Dusk Golem avait précédemment indiqué qu'elle serait accessible dès le début de l'aventure, une fois réparée, mais cette fuite de sa part date de quelque temps maintenant. Il est donc possible que les plans de Capcom aient évolué au fil du développement concernant cette fameuse moto.



https://x.com/RinoTheBouncer/status/2073385500979667174 - https://x.com/narfeyeron/status/2073191484946346471
    tags : resident evil claire redfield dusk golem resident evil code veronica remake resident evil veronica resident evil veronica new infos resident evil veronica moto resident evil veronica leaks resident evil veronica gameplay resident evil dusk golem
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    posted the 07/04/2026 at 07:02 PM by marchand2sable
    comments (2)
    marchand2sable posted the 07/04/2026 at 07:06 PM
    Je n'ai pas cité le second décor pour ne pas spoiler ceux qui n'ont pas fait le jeu original. Bref, complètement hype je sens que ça va être encore plus grandiose que RE2R et RE4R.
    vyse posted the 07/04/2026 at 08:21 PM
    c'est jsutement ce second decor qui m'interesse le plus ; j'attends vraiment de voir la seconde partie ; j'ose pas imaginer la quantité de détail qu'il va y'avoir dans cette seconde partie
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