mais bon une augmentation qui n'a rien d'une surprise puisqu'on est dans une dynamique et en phase avec la modernité actuelle du de toutes façons le demat est là pourquoi vous faite chier avec le physique, qui veut posséder quelque chose? C'est le progrès épicétou!D'ailleurs chose amusante que Greg (Sumimasen) avait déclaré c'est que dans le monde Asiatique l'utilisation de l'IA n'est absolument pas mal vu et même c'est plutôt un acte perçu de façon relativement positive "hey regarder ce qu'on a fait avec l'IA!" voir de fierté.On peut penser que c'est le caractère qu'on imagine un peu résigné des Asiatique, ne pas se plaindre et d'éviter de voir les problèmes....ou alors c'est la perception Française fantasmé de la création :le jeu vidéo est un art et que donc il a un caractère sacré inamovible, etcLes Japonais d'ailleurs sont les moins virulent à défendre leur oeuvres utilisés par l'Ia pas comme Disney, etc qui ont déjà des avocats au boulot.Donc on est encore dans le très vague...même si Le boss de Level 5 a démontré qu'ils utilisent déjà comme des porcs l'outil même dans la création pure.On va dire que l'IA est devenu comme ce que sont les produits dopants au monde du sport, il y a ceux qui les utilisent et qui gagnent et il y a les autres qui ne pourront plus jamais gagner.