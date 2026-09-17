Plus de 85% des développeurs de jeux japonais utilisent l'IA générative dans le développement de jeux, selon une enquête 2026 du CESA.
Parmi eux, 63% des développeurs ont déclaré l'utiliser quotidiennement, tandis que les 22,8% restants l'utilisent occasionnellement.
Une augmentation par rapport aux 51% de l’année dernière
mais bon une augmentation qui n'a rien d'une surprise puisqu'on est dans une dynamique et en phase avec la modernité actuelle du de toutes façons le demat est là pourquoi vous faite chier avec le physique, qui veut posséder quelque chose? C'est le progrès épicétou!
D'ailleurs chose amusante que Greg (Sumimasen) avait déclaré c'est que dans le monde Asiatique l'utilisation de l'IA n'est absolument pas mal vu et même c'est plutôt un acte perçu de façon relativement positive "hey regarder ce qu'on a fait avec l'IA!" voir de fierté.
On peut penser que c'est le caractère qu'on imagine un peu résigné des Asiatique, ne pas se plaindre et d'éviter de voir les problèmes....ou alors c'est la perception Française fantasmé de la création :le jeu vidéo est un art et que donc il a un caractère sacré inamovible, etc
Les Japonais d'ailleurs sont les moins virulent à défendre leur oeuvres utilisés par l'Ia pas comme Disney, etc qui ont déjà des avocats au boulot.
Le rapport est basé sur une enquête qui a ciblé les développeurs de jeux et les entreprises membres du CESA (la liste comprend un grand nombre de développeurs de premier plan comme Capcom, Sega, Level-5 et Konami). Bien que l’aperçu n’ait pas révélé les utilisations les plus courantes de l’IA générative, les avantages les plus couramment cités par les développeurs étaient « l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la productivité », suivis de « cycles de développement plus courts » et de « coûts de développement et d’exploitation réduits ».
Donc on est encore dans le très vague...même si Le boss de Level 5 a démontré qu'ils utilisent déjà comme des porcs l'outil même dans la création pure.
On va dire que l'IA est devenu comme ce que sont les produits dopants au monde du sport, il y a ceux qui les utilisent et qui gagnent et il y a les autres qui ne pourront plus jamais gagner.
Un jour va falloir comprendre la différence entre utiliser une IA en soutient et demander à une IA de tout faire.
Mais malheureusement pour beaucoup trop de monde tout est blanc ou noir. Les gentils et les méchants. La gauche et la droite.
Surtout il ne faudrait pas un jour nuancer quoi que ce soit, ça serait dommage.
Donc ne faite pas les étonnés de vous retrouver au chômage dans quelques mois ou années.
Parce que ce qui ce passe du côté de la Chine c'est du remplacement même des boulots merdique par des machines.
Donc ne vous étonnez pas, si dans quelques temps vous vous retrouvez à la rue a ne pas pouvoir rembourser votre crédit maison/appartement...
Ah non pardon, ça a juste facilité le travail et une erreur ne demandait pas de retaper toute la note de service qu'on venait déjà de taper 45 fois car il n'y avait pas encore de photocopieuse.
Ah oui la photocopieuse qui, à son invention, mettait des plombes à faire une photocopie et qui était donc un job à part entière. Puis finalement, ces machines ont évoluée et... bah on a fait d'autres jobs plus intéressants.
En fait à avoir toujours peur du remplacement on en oublie un peu tous les métiers répétitifs et abrutissants que la technologie a permis de remplacer. Ce qui n'a pas fait qu'envoyer des gens à la rue mais au contraire rendu plus enrichissant leur travail.
Un testeur chez un studio va se taper un jeu bourré de bug en boucle 8h par jour pendant 1 an ou plus. Le mec devient fou à la fin. Une IA qui l'aide dans son job ? par exemple en générant seule le rapport d'anomalie, que le tesuer pourra vérifier avant d'envoyer ?
Bah ça aide oui
50 ans ans plus tard, bah ouais il y a moins de fermier, mais les gens ne travail pas plus au chomage ou a la rue... (d'ailleurs ils le sont même moins)
Et je pense que tu ne prends pas la chose comme il faut... ce n'est pas le travail qui doit être récompenser c'est les résultat, et c'est comme ca partout dans le monde du travail...
Donc si l'ia permet a jean batiste de développer un jeu qui est plus populaire que le dernier call of, je pense que l'ia aura fait du bien a l'industrie
keiku non mais c'est le genre qui oublie qu'avant la technologie il y avait plus d'emplois mais beaucoup tuaient clairement ceux qui les faisaient... oui la technologie a modifié les chaines de productions industrielles par exemple. Mais faut il regretter le fordisme et ce qui est moqué dans "les temps modernes" ? Je ne pense pas
Les mecs ne vont plus rien foutre vu que l'ia va tous faire. Et le jeux lui sera vendu plein pot .....
Mais donc le prix devrer être proche du 0 dans ce cas.
Encore mieux, tous le monde pourra créé le jeux qu'il aura imaginé.
Aller dans 5 ans, je me lance dans la création d'un jeux massivement multijoueur dans l'univers de stargate.
Vous choisissez au début, la race que vous voulez incarné (humain, asgard, goaul'd etc etc)
Ensuite vous chercher soit a defendre votre planète, soit a étendre votre influence. Chaque joueur aura un code porte des étoiles généré au hasard, mais en essayant des combinaisons au hasard, peut-être pourrez vous aller chez un autre joueurs.
Commerce, alliance, force armée etc. Voyage dans l'espace. Combat, anéantissement, pillage, recherche de ressource.
Pas dur d'imaginer, ensuite l'ia va généré le jeux. Suffit juste de lui faire regarder la serie et le résultat sera proche....
Au début c'était un rejet pur et simple par principe mais maintenant l'utiliser va devenir une question de survie pour certains.
M'enfin, quand on voit que GPT6 a bosser seul 5 jours et à sortie une simulation poussé à la SimCity. Faut commencer à se poser des questions. On est dans le dur là.
cyr Achète plus rien, déjà parce que c'est forcément utilisé, et ensuite parce que tu ne pourra pas vérifier de toute façon.
pour inazuma comme pour fantasy life les dernier jeu de chaque licence spécifique a avoir atteint les score qui date de 2011 et pour yokai watch les vente se sont effondrée depuis 2016 (donc 10 ans aussi) on attendra donc de voir les ventes du prochain annoncé
Quand l'industrie s'est developpee, les artisans et paysons sont devenus ouvriers.
Quand l'industrie s'est de plus en plus automatise, ces ouvriers sont partis vers le tertiaires ou le service.
Maintenant, le tertiaire est en train de se faire automatise.
Les gens vont faire quoi? On sait parfaitement que l'IA n'est pas utilise pour faire mieux, mais faire plus en realite.
Par contre, on a toujours pas plus de 24h dans une journee.
Donc un plafond va etre atteint, et on fera quoi a la place? On va pas tous pouvoir faire dans le service. Apres vu la direction, on ira sans doute tous se faire flinguer a l'armee, j'imagine que c'est une bonne solution.
comme a chaque fois l'industrie s’adaptera... on aura des gens qui travailleront avec les ia comme c'est déja le cas et si l'ia devient trop intelligente et créative et que le travail n'a plus de raison d'être, on aura atteint ce que l'humanité a toujours rever d'avoir, un monde sans travail et donc sans argent
Pas de reponse.
Je vois mon domaine, je suis inge info de formation, et en l'espace d'1 an j'ai perdu toute envie et motivation dans ce que je fais. J'ai 0 espoir pour l'avenir, et je me vois pas continuer ainsi les 30 prochaines annees.
sauf qu'il y a pas plus de chomeur qu'il y a 30 ans... les graphiques le démontre
Je vois mon domaine, je suis inge info de formation, et en l'espace d'1 an j'ai perdu toute envie et motivation dans ce que je fais. J'ai 0 espoir pour l'avenir, et je me vois pas continuer ainsi les 30 prochaines annees.
ah oui il va falloir évoluer et d’adapter voir se réorienté, ca c'est sur, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde du travail...
Les gens réellement compétents et les vrais artistes comprennent le vrai potentiel de l'IA.
C’est pas plutôt l’inverse même? Y’a quelques mois j’avais lu que y’avait jamais eu autant d’offre d’emploi et jamais eu autant de chômeurs. Source je sais franchement plus.
Concernant l’utilisation de l’ia je comprends pas le scandale, a la base c’est pas un taff qui justement les gens sont sous payé, ils vont beaucoup d’heure et ce tue la santé au travail à rester autant d’heure sur leur pc? J’ai tjrs entendu dire ça. Donc du coup je vois pas ou est le problème si ça facilite la vie à toutes ces personnes
keiku ouai mais faut manger mec et pouvoir nourrir ta famille
le graphique de l’évolution du chômage par tranche d'age...
shuntaro bien sur, mais la disparition de l'argent ne veut pas dire la disparition des bien..., juste que le concept de bien, valeur, achat, vente, propriété, possession, propriété intellectuelle, de politique et de pouvoir disparaisse et de hiérarchie disparaisse...
une égalité homme qui ne dépendra donc plus des hommes(et leur conception assez douteuse de ce qu'est l'égalité)
Tu aurais les sources de ces stats stp ?
https://news.denfaminicogamer.jp/news/2609172l
https://www.cesa.or.jp/action/industry-research/
Merci bieng !