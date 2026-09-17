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L'IA et le Japon, la tendance
Plus de 85% des développeurs de jeux japonais utilisent l'IA générative dans le développement de jeux, selon une enquête 2026 du CESA.

Parmi eux, 63% des développeurs ont déclaré l'utiliser quotidiennement, tandis que les 22,8% restants l'utilisent occasionnellement.

Une augmentation par rapport aux 51% de l’année dernière mais bon une augmentation qui n'a rien d'une surprise puisqu'on est dans une dynamique et en phase avec la modernité actuelle du de toutes façons le demat est là pourquoi vous faite chier avec le physique, qui veut posséder quelque chose? C'est le progrès épicétou!

D'ailleurs chose amusante que Greg (Sumimasen) avait déclaré c'est que dans le monde Asiatique l'utilisation de l'IA n'est absolument pas mal vu et même c'est plutôt un acte perçu de façon relativement positive "hey regarder ce qu'on a fait avec l'IA!" voir de fierté.

On peut penser que c'est le caractère qu'on imagine un peu résigné des Asiatique, ne pas se plaindre et d'éviter de voir les problèmes....ou alors c'est la perception Française fantasmé de la création :le jeu vidéo est un art et que donc il a un caractère sacré inamovible, etc

Les Japonais d'ailleurs sont les moins virulent à défendre leur oeuvres utilisés par l'Ia pas comme Disney, etc qui ont déjà des avocats au boulot.

Le rapport est basé sur une enquête qui a ciblé les développeurs de jeux et les entreprises membres du CESA (la liste comprend un grand nombre de développeurs de premier plan comme Capcom, Sega, Level-5 et Konami). Bien que l’aperçu n’ait pas révélé les utilisations les plus courantes de l’IA générative, les avantages les plus couramment cités par les développeurs étaient « l’amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la productivité », suivis de « cycles de développement plus courts » et de « coûts de développement et d’exploitation réduits ».

Donc on est encore dans le très vague...même si Le boss de Level 5 a démontré qu'ils utilisent déjà comme des porcs l'outil même dans la création pure.

On va dire que l'IA est devenu comme ce que sont les produits dopants au monde du sport, il y a ceux qui les utilisent et qui gagnent et il y a les autres qui ne pourront plus jamais gagner.
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    posted the 09/17/2026 at 09:33 AM by newtechnix
    comments (44)
    derno posted the 09/17/2026 at 09:40 AM
    je ne dirais pas qu'ils sont moins virulent, ça à bien gueulé chez ghibli quand on a eu droit à toutes ces images dans le style de myazaki et quand on a eu des séquences dragon ball Z la toei et le gouvernement on sérieusement tapé du point sur la table.
    mizuki posted the 09/17/2026 at 09:41 AM
    Pour les asset 3D c'est très discutable, mais pour le code c'est l'évolution. En 2027 un dev qui dit n'utiliser aucune sorte d'IA sera soit un menteur soit un hpi qui aime se faire du mal
    hypermario posted the 09/17/2026 at 09:48 AM
    Sans IA, tu te fait manger par la concurrence qui eux fonce dedans. Donc c'est une course folle à qui utilisera mieux l'IA pour ne pas perdre de part de marché (dev plus rapide, reduction des cout ect..)
    silentwolf posted the 09/17/2026 at 09:53 AM
    Non c'est juste que les japonais sont moins "concons" que les européens (surtout les français) qui devaient continuer à utiliser uniquement les calculs sur papier quand les calculatrices sont sorties.
    Un jour va falloir comprendre la différence entre utiliser une IA en soutient et demander à une IA de tout faire.
    Mais malheureusement pour beaucoup trop de monde tout est blanc ou noir. Les gentils et les méchants. La gauche et la droite.
    Surtout il ne faudrait pas un jour nuancer quoi que ce soit, ça serait dommage.
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 09:54 AM
    Ça doit être dur pour les occidentaux fan du Japon et des productions Japonaises. D'un côté ils vont t'expliquer que l'IA c'est pas bien parce qu'ils ont peur de perdre leur boulot, de l'autre ils bandent tellement du Japon et des productions qu'ils défendront même Nintendo qui ponderait en live un jeu fait par IA et le vendrait 60 euros parce que tout travail mérite salaire, même le travail d'une IA.

    Donc ne faite pas les étonnés de vous retrouver au chômage dans quelques mois ou années.
    Parce que ce qui ce passe du côté de la Chine c'est du remplacement même des boulots merdique par des machines.


    Donc ne vous étonnez pas, si dans quelques temps vous vous retrouvez à la rue a ne pas pouvoir rembourser votre crédit maison/appartement...
    silentwolf posted the 09/17/2026 at 09:59 AM
    shuntaro le nombre de pauvres secrétaires qui se sont retrouvée au chomage quand les ordinateurs ont remplacés la machine à écrire.
    Ah non pardon, ça a juste facilité le travail et une erreur ne demandait pas de retaper toute la note de service qu'on venait déjà de taper 45 fois car il n'y avait pas encore de photocopieuse.
    Ah oui la photocopieuse qui, à son invention, mettait des plombes à faire une photocopie et qui était donc un job à part entière. Puis finalement, ces machines ont évoluée et... bah on a fait d'autres jobs plus intéressants.
    En fait à avoir toujours peur du remplacement on en oublie un peu tous les métiers répétitifs et abrutissants que la technologie a permis de remplacer. Ce qui n'a pas fait qu'envoyer des gens à la rue mais au contraire rendu plus enrichissant leur travail.
    Un testeur chez un studio va se taper un jeu bourré de bug en boucle 8h par jour pendant 1 an ou plus. Le mec devient fou à la fin. Une IA qui l'aide dans son job ? par exemple en générant seule le rapport d'anomalie, que le tesuer pourra vérifier avant d'envoyer ?
    Bah ça aide oui
    keiku posted the 09/17/2026 at 10:00 AM
    shuntaro tu sais ton discours en 1970 il était le même, avec les pc...

    50 ans ans plus tard, bah ouais il y a moins de fermier, mais les gens ne travail pas plus au chomage ou a la rue... (d'ailleurs ils le sont même moins)

    Et je pense que tu ne prends pas la chose comme il faut... ce n'est pas le travail qui doit être récompenser c'est les résultat, et c'est comme ca partout dans le monde du travail...

    Donc si l'ia permet a jean batiste de développer un jeu qui est plus populaire que le dernier call of, je pense que l'ia aura fait du bien a l'industrie
    zekk posted the 09/17/2026 at 10:00 AM
    mizuki
    silentwolf posted the 09/17/2026 at 10:02 AM
    derno un "style de miyazaki" très discutable car franchement ça ne ressemblait pas vraiment.

    keiku non mais c'est le genre qui oublie qu'avant la technologie il y avait plus d'emplois mais beaucoup tuaient clairement ceux qui les faisaient... oui la technologie a modifié les chaines de productions industrielles par exemple. Mais faut il regretter le fordisme et ce qui est moqué dans "les temps modernes" ? Je ne pense pas
    rbz posted the 09/17/2026 at 10:03 AM
    le bad buzz autour de level 5 au japon démontre malgré tout un certains refus de l'ia générative d'une part des consommateur jv japonais hein.
    cyr posted the 09/17/2026 at 10:06 AM
    IA=pas d'achat.

    Les mecs ne vont plus rien foutre vu que l'ia va tous faire. Et le jeux lui sera vendu plein pot .....

    Mais donc le prix devrer être proche du 0 dans ce cas.

    Encore mieux, tous le monde pourra créé le jeux qu'il aura imaginé.

    Aller dans 5 ans, je me lance dans la création d'un jeux massivement multijoueur dans l'univers de stargate.

    Vous choisissez au début, la race que vous voulez incarné (humain, asgard, goaul'd etc etc)

    Ensuite vous chercher soit a defendre votre planète, soit a étendre votre influence. Chaque joueur aura un code porte des étoiles généré au hasard, mais en essayant des combinaisons au hasard, peut-être pourrez vous aller chez un autre joueurs.

    Commerce, alliance, force armée etc. Voyage dans l'espace. Combat, anéantissement, pillage, recherche de ressource.


    Pas dur d'imaginer, ensuite l'ia va généré le jeux. Suffit juste de lui faire regarder la serie et le résultat sera proche....
    silentwolf posted the 09/17/2026 at 10:08 AM
    rbz bad buzz basé sur du vent car ils n'ont utilisé l'IA que pour les trailers et non pour le jeu. Mais clairement il y a l'effet "telephone ara..." (je ne connais pas l'expression acceptable aujourd'hui). On est limite sur de la désinformation
    apollokami posted the 09/17/2026 at 10:12 AM
    hypermario J'ai eu l'occasion de discuter avec des dev indé et AA occidentaux qui sont à la base contre l'IA. Ils me disaient tous plus ou moins devoir y venir quand même pour espérer rester compétitif. Il y en a un qui disait repousser au maximum l'annonce d'un jeu pour ne pas se faire voler le concept par quelqu'un qui utilise l'IA et sorte un jeu avant le sien.

    Au début c'était un rejet pur et simple par principe mais maintenant l'utiliser va devenir une question de survie pour certains.
    keiku posted the 09/17/2026 at 10:13 AM
    silentwolf sauf qu'il n'y avais pas moins de chomage avant non plus par rapport a aujourd'hui... surtout qu'en plus aujourd'hui on a 21% d'habitant en plus qu'a l'époque...
    keiku posted the 09/17/2026 at 10:14 AM
    rbz et pourtant ils ont fait leur meilleurs score de vente en 10 ans sur leur derniers jeux...
    medoo posted the 09/17/2026 at 10:17 AM
    silentwolf "Arabe" n'est pas un gros mot hein...

    M'enfin, quand on voit que GPT6 a bosser seul 5 jours et à sortie une simulation poussé à la SimCity. Faut commencer à se poser des questions. On est dans le dur là.
    rbz posted the 09/17/2026 at 10:25 AM
    keiku le rapport ? tu aime comparer l'incomparable toi et en plus ton affirmation est fausse. il vendait bien plus avant avec yokai watch and co
    5120x2880 posted the 09/17/2026 at 10:29 AM
    Les 22% occasionnels, ça fait 22% de mythos quand même, sacrée stat.

    cyr Achète plus rien, déjà parce que c'est forcément utilisé, et ensuite parce que tu ne pourra pas vérifier de toute façon.
    sino posted the 09/17/2026 at 10:41 AM
    cyr Tu devrais faire la différence entre utiliser une IA en soutien pour le code (qui quoi qu'on en dise est un gain de temps majeur) et demander à l'IA de faire tout sans se faire chier. Comme l'a dit silentwolf avec qui je suis totalement d'accord, faut faire preuve de nuance.
    sussudio posted the 09/17/2026 at 10:51 AM
    Ce qu'il faut surtout noter c'est que les japonais sont complètement à la ramasse technologiquement sur l'IA face aux USA et la Chine
    kikoo31 posted the 09/17/2026 at 10:57 AM
    Palworld est au sommet de l'iceberg ....
    zekk posted the 09/17/2026 at 11:02 AM
    rbz C'était tellement mal fait , je pense que tout dépend de l'utilisation de l'IA
    keiku posted the 09/17/2026 at 11:13 AM
    rbz le rapport c'est que ia/bad buz ou pas ils revienne en force depuis 2 ans

    pour inazuma comme pour fantasy life les dernier jeu de chaque licence spécifique a avoir atteint les score qui date de 2011 et pour yokai watch les vente se sont effondrée depuis 2016 (donc 10 ans aussi) on attendra donc de voir les ventes du prochain annoncé
    legend83 posted the 09/17/2026 at 11:23 AM
    keiku Sauf que il y a une transition:
    Quand l'industrie s'est developpee, les artisans et paysons sont devenus ouvriers.
    Quand l'industrie s'est de plus en plus automatise, ces ouvriers sont partis vers le tertiaires ou le service.
    Maintenant, le tertiaire est en train de se faire automatise.

    Les gens vont faire quoi? On sait parfaitement que l'IA n'est pas utilise pour faire mieux, mais faire plus en realite.
    Par contre, on a toujours pas plus de 24h dans une journee.

    Donc un plafond va etre atteint, et on fera quoi a la place? On va pas tous pouvoir faire dans le service. Apres vu la direction, on ira sans doute tous se faire flinguer a l'armee, j'imagine que c'est une bonne solution.
    keiku posted the 09/17/2026 at 11:28 AM
    legend83 je suis d'accord, mais en réfléchissant autrement a quoi cela sert de produire plus si les gens ne sont plus capable d'acheter car il n'ont plus de travail... il n'y aura jamais de plafond tant que l'argent existera...

    comme a chaque fois l'industrie s’adaptera... on aura des gens qui travailleront avec les ia comme c'est déja le cas et si l'ia devient trop intelligente et créative et que le travail n'a plus de raison d'être, on aura atteint ce que l'humanité a toujours rever d'avoir, un monde sans travail et donc sans argent
    22 posted the 09/17/2026 at 11:30 AM
    It iz Inévitabeule.
    legend83 posted the 09/17/2026 at 11:31 AM
    keiku Non, on va juste partir vers plus d'inegalite. Regarde en France, il y a plus de chomeurs que de travail, et pourtant on fait tout pour mettre les chomeurs dans la merde pour qu'ils bossent. Dans quel domaine? Ou?

    Pas de reponse.

    Je vois mon domaine, je suis inge info de formation, et en l'espace d'1 an j'ai perdu toute envie et motivation dans ce que je fais. J'ai 0 espoir pour l'avenir, et je me vois pas continuer ainsi les 30 prochaines annees.
    keiku posted the 09/17/2026 at 11:34 AM
    legend83 il y a plus de chomeurs que de travail, et pourtant on fait tout pour mettre les chomeurs dans la merde pour qu'ils bossent. Dans quel domaine? Ou?

    sauf qu'il y a pas plus de chomeur qu'il y a 30 ans... les graphiques le démontre


    Je vois mon domaine, je suis inge info de formation, et en l'espace d'1 an j'ai perdu toute envie et motivation dans ce que je fais. J'ai 0 espoir pour l'avenir, et je me vois pas continuer ainsi les 30 prochaines annees.

    ah oui il va falloir évoluer et d’adapter voir se réorienté, ca c'est sur, mais ce n'est pas quelque chose de nouveau dans le monde du travail...
    hazuki999 posted the 09/17/2026 at 12:13 PM
    cyr pas forcément, ça c'est une vision etriquée. En théorie ce que l'IA permet de faire c'est libérer de la charge de travail en s'occupant des tâches répétitives qui ne nécessitent aucun talent humain particulier. Cette démarche permet de libérer plus de temps et mieux se concentrer sur l'aspect créatif qui lui ne peut être exercé que par un humain. C'est ce dernier point qui ne doit pas être géré par l'IA. Pour pas tout confondre comme un boomer... L'IA est un problème au sens plus large, on en devient tous dépendant donc le jour où on en est privé on ne peut plus rien faire, c'est ça le danger, pas l'utilisation de l'IA générative pour alléger le travail, ça c'est le progrès c'est tout. Tout comme l'imprimante et l'ordinateur ont supprimé le labeur répétitif, l'IA va aussi modifier les conditions de travail. Je dis pas que c'est bon, surtout si ça évolue a un point de non retour ou l'humain devient complètement remplaçable, mais on en est pas encore là et c'est un autre sujet. En réalité le cerveau humain est infiniment plus performant qu'une IA et consomme beaucoup moins d'énergie, mais l'IA peut faire du répétitif qui prend du temps et de l'énergie a l'humain. L'humain est plus rapide et plus performant quand il s'agit de "penser", mais pour rédiger un gros pavé l'IA peut le faire en 2s, ce qu'un être humain ne peut pas faire.
    silentwolf posted the 09/17/2026 at 12:17 PM
    medoo arabe n'est pas un gros mot, mais le telephone arabe signifie qu'ils ne sont pas capables de répéter une info sans la déformer. Ce qui rend la chose péjorative.
    hypermario posted the 09/17/2026 at 12:18 PM
    Personne veux bosser, et quand l'IA est la pour realiser ce reve, tout le monde pleure car ils vont plus travailler
    keiku posted the 09/17/2026 at 12:19 PM
    hypermario exactement
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 12:29 PM
    hypermario keiku vous voulez quoi un revenu Universel ?
    keiku posted the 09/17/2026 at 12:31 PM
    shuntaro non, simplement la disparition du concept de l'argent... et seul l'ia peut y amener
    micheljackson posted the 09/17/2026 at 12:42 PM
    Ici il n'y a que les médiocres qui savent qu'ils sont facilement remplaçables qui ont peur de l'IA, les artistes "photocopieuses" sans style propre, les grosses à cheveux bleus qui ont passé leur scolarité à dessiner des personnages féminins "de mangas" sur leur cahier et qui pensent savoir dessiner parce qu'elles épataient leurs copines (on en a tous connu ) etc.
    Les gens réellement compétents et les vrais artistes comprennent le vrai potentiel de l'IA.
    hypermario posted the 09/17/2026 at 01:00 PM
    shuntaro Oui pourquoi pas, avec une gestion de la demographie selon les ressources. De l'argent different pour les loisir, la bouffe, voyage,;.. Bref une restructuration de notre maniere de vivre. C'est pas ca la finalité ? vaquer a nos occupation ?
    echizen posted the 09/17/2026 at 01:03 PM
    keiku
    C’est pas plutôt l’inverse même? Y’a quelques mois j’avais lu que y’avait jamais eu autant d’offre d’emploi et jamais eu autant de chômeurs. Source je sais franchement plus.
    Concernant l’utilisation de l’ia je comprends pas le scandale, a la base c’est pas un taff qui justement les gens sont sous payé, ils vont beaucoup d’heure et ce tue la santé au travail à rester autant d’heure sur leur pc? J’ai tjrs entendu dire ça. Donc du coup je vois pas ou est le problème si ça facilite la vie à toutes ces personnes
    shuntaro posted the 09/17/2026 at 01:05 PM
    hypermario oui très bonne idée !
    keiku ouai mais faut manger mec et pouvoir nourrir ta famille
    keiku posted the 09/17/2026 at 01:12 PM
    echizen http://elucid.media/wp-content/uploads/resized/2024/12/010-taux-chomage-trimestriel-age-france-2024-11-d.jpg_fit-1275x0-q87-hash00.jpg

    le graphique de l’évolution du chômage par tranche d'age...

    shuntaro bien sur, mais la disparition de l'argent ne veut pas dire la disparition des bien..., juste que le concept de bien, valeur, achat, vente, propriété, possession, propriété intellectuelle, de politique et de pouvoir disparaisse et de hiérarchie disparaisse...

    une égalité homme qui ne dépendra donc plus des hommes(et leur conception assez douteuse de ce qu'est l'égalité)
    cail2 posted the 09/17/2026 at 01:45 PM
    Merci newtechnix très intéressant.
    Tu aurais les sources de ces stats stp ?
    newtechnix posted the 09/17/2026 at 01:52 PM
    cail2 apparemment cela vient de cet article qui aurait analyser un rapport (payant) du Cesa:

    https://news.denfaminicogamer.jp/news/2609172l
    newtechnix posted the 09/17/2026 at 01:57 PM
    cail2 rapport disponible là:

    https://www.cesa.or.jp/action/industry-research/
    legend83 posted the 09/17/2026 at 02:01 PM
    micheljackson Stp arrete de partager tes fetichismes sur ce site.
    cail2 posted the 09/17/2026 at 02:59 PM
    newtechnix
    Merci bieng !
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