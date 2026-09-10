Alors que c’etait une fonctionnalité dispo uniquement en mode portable, la mise à jour 23.0.0 de la Nintendo Switch 2 a ajouté la compatibilité VRR en mode docké. En conséquence, Nintendo Switch 2 Welcome Tour a également été mis à jour pour rendre jouable la démo technique « VRR (objet en mouvement) » en mode docké.
Pour continuer dans les bonnes nouvelles, Nintendo precise que Metroid Ravenous tournera en 120 images par seconde
tags :
posted the 09/10/2026 at 06:30 AM by aeris201
Que des bonnes nouvelles autour de la Switch 2 depuis cet été, décidément les choses se passent un peu trop bien mais toujours comme prévu.
Qui parle, une IA, un dev, Nintendo lui même ?
Mais cette phrase "I've added a feature" dans un update note c'est rigolo