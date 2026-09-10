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aeris201 > blog
[Switch 2] Nouvelle MAJ qui permet enfin le VRR en mode docké
Alors que c’etait une fonctionnalité dispo uniquement en mode portable, la mise à jour 23.0.0 de la Nintendo Switch 2 a ajouté la compatibilité VRR en mode docké. En conséquence, Nintendo Switch 2 Welcome Tour a également été mis à jour pour rendre jouable la démo technique « VRR (objet en mouvement) » en mode docké.

Pour continuer dans les bonnes nouvelles, Nintendo precise que Metroid Ravenous tournera en 120 images par seconde




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    gaymer40, tripy73, pimoody
    posted the 09/10/2026 at 06:30 AM by aeris201
    comments (8)
    akinen posted the 09/10/2026 at 06:36 AM
    C’est cool
    edgar posted the 09/10/2026 at 06:43 AM
    Nintendo précise que Metroid Ravenous tournera en 120 images par seconde

    Que des bonnes nouvelles autour de la Switch 2 depuis cet été, décidément les choses se passent un peu trop bien mais toujours comme prévu.
    cidkageno posted the 09/10/2026 at 07:00 AM
    Il etait temps.
    ducknsexe posted the 09/10/2026 at 07:14 AM
    Magnifique la Switch 2 s améliore, elle deviens un Achat indispensable, manque plus l annonce d' un écran OLED .
    tripy73 posted the 09/10/2026 at 07:21 AM
    L'annonce de recrutement d'un ingénieur spécialisé en technologie d'affichage au mois de juillet aura été utile, en espérant que les développeurs proposeront une maj de leurs jeux pour prendre en charge cette nouvelle possibilité.
    jeanouillz posted the 09/10/2026 at 07:28 AM
    "I've added a feature to play background music in the Mii editing screen."
    Qui parle, une IA, un dev, Nintendo lui même ?
    aeris201 posted the 09/10/2026 at 07:32 AM
    jeanouillz https://x.com/_danpar/status/2097922021988458772?s=20
    jeanouillz posted the 09/10/2026 at 07:34 AM
    aeris201 oui j'ai vu ça et c'est sympa!
    Mais cette phrase "I've added a feature" dans un update note c'est rigolo
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