Alors que c’etait une fonctionnalité dispo uniquement en mode portable, la mise à jour 23.0.0 de la Nintendo Switch 2 a ajouté la compatibilité VRR en mode docké. En conséquence, Nintendo Switch 2 Welcome Tour a également été mis à jour pour rendre jouable la démo technique « VRR (objet en mouvement) » en mode docké.Pour continuer dans les bonnes nouvelles, Nintendo precise que Metroid Ravenous tournera en 120 images par seconde