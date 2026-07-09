a donné une interview àdans laquelle il a tenu à rassurer les fans d', malgré l'absence totale de nouvelles concernant le jeu.Le titre est toujours en développement etautorise une créativité totale aux équipes de, qui compte désormais plus de 70 employés.comprend et soutient la philosophie de création du studio. Une véritable relation de confiance s'est donc très vite installée.a également expliqué queetpartagent la même ambition, celle de faire d'le meilleur jeu possible.Pour rappel, le magazine officielavait élumeilleur jeu de la PS2 à l'époque, devant des mastodontes commeet, pour ne citer qu'eux.Malgré des retours plus qu'élogieux, le jeu n'a malheureusement pas réussi à trouver son public, ce qui a contribué à la fermeture du studio, qui commençait à ne plus être rentable du tout pourOn espère du coup un meilleur sort pour cette future suite.