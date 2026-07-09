- Way of the Sword -
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Okami 2
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name : Okami 2
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action-aventure
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Capcom fait confiance à Clovers pour faire d’Okami 2 le meilleur jeu possible


Hideki Kamiya a donné une interview à VGC dans laquelle il a tenu à rassurer les fans d'Okami, malgré l'absence totale de nouvelles concernant le jeu.

Le titre est toujours en développement et Capcom autorise une créativité totale aux équipes de Clovers, qui compte désormais plus de 70 employés.

Capcom comprend et soutient la philosophie de création du studio. Une véritable relation de confiance s'est donc très vite installée.

Hideki Kamiya a également expliqué que Clovers et Capcom partagent la même ambition, celle de faire d'Okami 2 le meilleur jeu possible.

Pour rappel, le magazine officiel PlayStation 2 avait élu Okami meilleur jeu de la PS2 à l'époque, devant des mastodontes comme Final Fantasy X, Resident Evil 4, MGS 3 et GTA San Andreas, pour ne citer qu'eux.

Malgré des retours plus qu'élogieux, le jeu n'a malheureusement pas réussi à trouver son public, ce qui a contribué à la fermeture du studio, qui commençait à ne plus être rentable du tout pour Capcom.

On espère du coup un meilleur sort pour cette future suite.




VGC - https://www.videogameschronicle.com/features/interviews/hideki-kamiyas-clovers-on-the-end-of-discs-capcoms-trust-on-okami-2-and-scalebound-hopes/?utm_
    tags : playstation resident evil capcom tokyo games show okami hideki kamiya re engine capcom spotlight clovers clovers studio okami 2 onimusha way of the sword capcom games 2027 resident evil veronica tgs 2026 re engine games 2027
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    olimar59, tripy73, aozora78
    posted the 09/07/2026 at 05:37 PM by marchand2sable
    comments (4)
    jenicris posted the 09/07/2026 at 05:38 PM
    Une idée pour la fenêtre de sortie ?
    51love posted the 09/07/2026 at 05:45 PM
    Déjà un des jeux que j'attends le plus pour les prochaines années.

    J'espère qu'il sera aussi ouf que le 1 a sa sortie


    jenicris malheureusement rien pour le moment..
    marchand2sable posted the 09/07/2026 at 05:45 PM
    jenicris

    2027 c’est possible. Ils ont qu’un gros jeu de prévu pour cette année : Veronica.

    Monster Hunter c’est une extension, et Mega Man ne doit certainement pas coûter des millions à produire donc techniquement un triple A pour 2027 ça fait peu devant les 3 de cette année…
    amario posted the 09/07/2026 at 06:18 PM
    C'était probablement pour moi la meilleure annonce depuis les 15 dernière année
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