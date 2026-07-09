Hideki Kamiya
a donné une interview à VGC
dans laquelle il a tenu à rassurer les fans d'Okami
, malgré l'absence totale de nouvelles concernant le jeu.
Le titre est toujours en développement et Capcom
autorise une créativité totale aux équipes de Clovers
, qui compte désormais plus de 70 employés.
Capcom
comprend et soutient la philosophie de création du studio. Une véritable relation de confiance s'est donc très vite installée.
Hideki Kamiya
a également expliqué que Clovers
et Capcom
partagent la même ambition, celle de faire d'Okami 2
le meilleur jeu possible.
Pour rappel, le magazine officiel PlayStation 2
avait élu Okami
meilleur jeu de la PS2 à l'époque, devant des mastodontes comme Final Fantasy X
, Resident Evil 4
, MGS 3
et GTA San Andreas
, pour ne citer qu'eux.
Malgré des retours plus qu'élogieux, le jeu n'a malheureusement pas réussi à trouver son public, ce qui a contribué à la fermeture du studio, qui commençait à ne plus être rentable du tout pour Capcom
.
On espère du coup un meilleur sort pour cette future suite.
J'espère qu'il sera aussi ouf que le 1 a sa sortie
jenicris malheureusement rien pour le moment..
2027 c’est possible. Ils ont qu’un gros jeu de prévu pour cette année : Veronica.
Monster Hunter c’est une extension, et Mega Man ne doit certainement pas coûter des millions à produire donc techniquement un triple A pour 2027 ça fait peu devant les 3 de cette année…