Une très courte vidéo de gameplay de Resident Evil Veronica est actuellement en fuite sur les réseaux.
On y voit Claire Redfield marcher dans l'une des enceintes de la prison, qui constitue le premier niveau du jeu, du moins dans le jeu original.
Avec un Nintendo Direct qui arrive à grands pas et des goodies de Resident Evil Veronica officialisés pour le TGS 2026, ces quelques secondes de gameplay ont évidemment enflammé les réseaux. Reste à voir s'il ne s'agit pas d'une énième mauvaise blague fabriquée avec de l'IA.
Je vous ai fait un petit montage rapide qui répète ces six secondes de jeu. À vous de juger malgré la qualité catastrophique de la vidéo...
Même si on peut douter de l’authenticité de la vidéo on croise les doigts pour en voir un peu plus sur le jeu.
Nintendo ne mise pas sur ce genre de jeu pour sa console.
Non sûr que c’est pas un mod de RE2, mais ça veut pas dire que c’est vrai non plus. Beaucoup disent que c’est faux et qu’il y aura rien concernant Veronica au Nintendo Direct.
Il reste une chance pour le ND. Franchement il y avait Requiem l’année dernière et on sent que Capcom soutient de plus en plus la Switch 2 avec les sorties d’Onimusha, Requiem et de Pragmata sur la console (qui l’aurait cru? ).
Le Capcom Spotlight c'est mort a 100% par contre, c’est limite un truc pour les investisseurs ce lives. On dirait une récap de ce qui arrive et de ce qui est déjà disponible à chaque fois.
C’est toujours a chier ce show…