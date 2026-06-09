- Way of the Sword -
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Resident Evil Veronica
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name : Resident Evil Veronica
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : survival horror
other versions : Xbox Series X - Playstation 5 - Switch 2
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marchand2sable
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Resident Evil Veronica : Leak 6 secondes de gameplay


Une très courte vidéo de gameplay de Resident Evil Veronica est actuellement en fuite sur les réseaux.

On y voit Claire Redfield marcher dans l'une des enceintes de la prison, qui constitue le premier niveau du jeu, du moins dans le jeu original.

Avec un Nintendo Direct qui arrive à grands pas et des goodies de Resident Evil Veronica officialisés pour le TGS 2026, ces quelques secondes de gameplay ont évidemment enflammé les réseaux. Reste à voir s'il ne s'agit pas d'une énième mauvaise blague fabriquée avec de l'IA.



Je vous ai fait un petit montage rapide qui répète ces six secondes de jeu. À vous de juger malgré la qualité catastrophique de la vidéo...


Lien direct du trailer :


http://www.youtube.com/watch?v=Qdls2MNNbuM


https://www.youtube.com/watch?v=Qdls2MNNbuM
    tags : resident evil nintendo direct resident evil code veronica remake resident evil news resident evil veronica resident evil veronica leak gameplay resident evil veronica new gameplay leak resident evil veronica n-direct re veronica tgs 2026
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    burningcrimson
    posted the 09/06/2026 at 11:15 AM by marchand2sable
    comments (14)
    jenicris posted the 09/06/2026 at 11:17 AM
    C'est un truc IA sois disant
    marchand2sable posted the 09/06/2026 at 11:21 AM
    Certains affirment que Veronica ne sera pas présenté dans le N Direct du 10 septembre mais Capcom avait créé la surprise l’année dernière avec un gros trailer pour Requiem dans un N Direct.

    Même si on peut douter de l’authenticité de la vidéo on croise les doigts pour en voir un peu plus sur le jeu.
    kakazu posted the 09/06/2026 at 11:43 AM
    C'est pas un mod de resident evil 2?il me semble avoir déjà vu ça quelque part
    nicolasgourry posted the 09/06/2026 at 11:45 AM
    Avec un peu de chance nous verrons le jeu durant le Nintendo Direct.
    pharrell posted the 09/06/2026 at 12:09 PM
    Sur switch 2 y’aura downgrade donc ça peut pas être cette version qui sera mise en valeur niveau com, c’est assez logique… a moins que Nintendo glisse un chèque mais ça m’étonnerait.

    Nintendo ne mise pas sur ce genre de jeu pour sa console.
    marchand2sable posted the 09/06/2026 at 12:10 PM
    kakazu

    Non sûr que c’est pas un mod de RE2, mais ça veut pas dire que c’est vrai non plus. Beaucoup disent que c’est faux et qu’il y aura rien concernant Veronica au Nintendo Direct.
    jenicris posted the 09/06/2026 at 12:11 PM
    marchand2sable y aurait rien au TGS non plus
    asmo889 posted the 09/06/2026 at 12:14 PM
    Au Nintendo direct ce sera la version bas de game faudra attendre de le voir dans une autre conférence pour voir la vrai qualité du jeu
    azerty posted the 09/06/2026 at 12:16 PM
    Bientôt le TGS...
    marchand2sable posted the 09/06/2026 at 12:20 PM
    jenicris

    Il reste une chance pour le ND. Franchement il y avait Requiem l’année dernière et on sent que Capcom soutient de plus en plus la Switch 2 avec les sorties d’Onimusha, Requiem et de Pragmata sur la console (qui l’aurait cru? ).

    Le Capcom Spotlight c'est mort a 100% par contre, c’est limite un truc pour les investisseurs ce lives. On dirait une récap de ce qui arrive et de ce qui est déjà disponible à chaque fois.

    C’est toujours a chier ce show…
    altendorf posted the 09/06/2026 at 12:36 PM
    Mouais ça sent juste un mod PC à l'arrache là
    hebuspsa posted the 09/06/2026 at 01:19 PM
    Je veux pas casser l’ambiance mais c’est un extrait de RE révélation 2 non?
    jenicris posted the 09/06/2026 at 01:25 PM
    marchand2sable ouais à voir, mais bon je sais pas si c'est une bonne idée de faire la promo de la version qui sera la plus faible techniquement
    neetsen posted the 09/06/2026 at 01:39 PM
    Wow c'est incroyable, et bous allez voir que comme pour toutes vidéos de jeu in va en avoir 25 autre pour nous expliquer tous les détails contenus dans ces 6 secondes, le stats vint retrouver des références cachés dans le reflet de la goutte de sueur de Claire dans ses cheveux
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