Une très courte vidéo de gameplay deest actuellement en fuite sur les réseaux.On y voit Claire Redfield marcher dans l'une des enceintes de la prison, qui constitue le premier niveau du jeu, du moins dans le jeu original.Avec unqui arrive à grands pas et des goodies deofficialisés pour le, ces quelques secondes de gameplay ont évidemment enflammé les réseaux. Reste à voir s'il ne s'agit pas d'une énième mauvaise blague fabriquée avec de l'IA.Je vous ai fait un petit montage rapide qui répète ces six secondes de jeu. À vous de juger malgré la qualité catastrophique de la vidéo...