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Grand Theft Auto VI
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name : Grand Theft Auto VI
platform : Playstation 5
editor : Rockstar Games
developer : Rockstar Games
genre : action
other versions : PC - Xbox Series X
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aeris201
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aeris201 > blog
[Leak] GTA6 : downgrade inévitable ?
"hassoul a vous de juger"



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    posted the 08/26/2026 at 05:46 PM by aeris201
    comments (19)
    keiku posted the 08/26/2026 at 05:47 PM
    c'est la version ps6 a 2300 euro l'image du dessus
    riddler posted the 08/26/2026 at 05:48 PM
    Plutôt la version séries s
    loganwolverine posted the 08/26/2026 at 05:48 PM
    Mais les leaks c'est un ancien Build. Je sais que ca sort pas sur Switch 2 sinon tu en parlerait en positif, mais faut arreter, Nintendo ne payes pas tes crédits maison et voiture
    natedrake posted the 08/26/2026 at 05:50 PM
    Aeris201 qui veut son GTA VI sur Switch 2.
    zekk posted the 08/26/2026 at 05:50 PM
    zanpa posted the 08/26/2026 at 05:53 PM
    version pc vs version console
    jenicris posted the 08/26/2026 at 06:01 PM
    taiko posted the 08/26/2026 at 06:03 PM
    Ah ok ben c'est rassurant. C'est donc bien une build ultra light.
    On le répète mais rockstar ne tricher jamais et ils ont 10 as d'avance technique
    jenicris posted the 08/26/2026 at 06:04 PM
    taiko oui, après faut pas être lumière pour comparer des images d'une ancienne build a un trailer du jeu, mais le mec essaie de se rassurer normal
    icebergbrulant posted the 08/26/2026 at 06:08 PM
    La marchande de fleurs est en train de remplir sa culotte
    Mais ce n’est pas grave, elle pourra toujours la rembourrer de fleurs pour que ça sente encore bon
    malroth posted the 08/26/2026 at 06:12 PM
    ahiii c'etait vraiment la version PC au dessus en fait
    oreillesal posted the 08/26/2026 at 06:20 PM
    Le niveau de détail des affiches sur le mur
    La next gen est enfin là, encore 100 balles bien investi
    niflheim posted the 08/26/2026 at 06:30 PM
    Cyberleek : "the build is actually recent and the game is not ready at all"

    Ca se voyait dans les vidéo de Cyberleek, ça n'a plus rien à voir avec les deux premiers trailers, d'où les nombreuses déceptions.

    Personne a oublié Watch Dogs, Cyberpunk
    malroth posted the 08/26/2026 at 06:33 PM
    il a balancé le prologue en leak ou juste cette image ???
    zekk posted the 08/26/2026 at 06:34 PM
    niflheim ou RDR2
    jaeg01 posted the 08/26/2026 at 06:41 PM
    L'autre gogol qui continue à raconter n'importe quoi tant que ça ne concerne pas sa Switch 2 chérie

    Il invoque ses meilleurs copains pour continuer de raconter de la merde en famille
    taiko posted the 08/26/2026 at 06:42 PM
    niflheim non rockstar n'a jamais menti. Les trailers seront dans le jeu tel quel voir en mieux.
    altendorf posted the 08/26/2026 at 06:45 PM
    C'est une build, pas la version finale.
    ravyxxs posted the 08/26/2026 at 06:52 PM
    J'avoue si vous avez pas ça sur console...voir PC ça fout la haine
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