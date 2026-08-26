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aeris201
> blog
[Leak] GTA6 : downgrade inévitable ?
"hassoul a vous de juger"
tags :
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posted the 08/26/2026 at 05:46 PM by
aeris201
comments (
19
)
keiku
posted
the 08/26/2026 at 05:47 PM
c'est la version ps6 a 2300 euro l'image du dessus
riddler
posted
the 08/26/2026 at 05:48 PM
Plutôt la version séries s
loganwolverine
posted
the 08/26/2026 at 05:48 PM
Mais les leaks c'est un ancien Build. Je sais que ca sort pas sur Switch 2 sinon tu en parlerait en positif, mais faut arreter, Nintendo ne payes pas tes crédits maison et voiture
natedrake
posted
the 08/26/2026 at 05:50 PM
Aeris201
qui veut son GTA VI sur Switch 2.
zekk
posted
the 08/26/2026 at 05:50 PM
zanpa
posted
the 08/26/2026 at 05:53 PM
version pc
vs version console
jenicris
posted
the 08/26/2026 at 06:01 PM
taiko
posted
the 08/26/2026 at 06:03 PM
Ah ok ben c'est rassurant. C'est donc bien une build ultra light.
On le répète mais rockstar ne tricher jamais et ils ont 10 as d'avance technique
jenicris
posted
the 08/26/2026 at 06:04 PM
taiko
oui, après faut pas être lumière pour comparer des images d'une ancienne build a un trailer du jeu, mais le mec essaie de se rassurer normal
icebergbrulant
posted
the 08/26/2026 at 06:08 PM
La marchande de fleurs est en train de remplir sa culotte
Mais ce n’est pas grave, elle pourra toujours la rembourrer de fleurs pour que ça sente encore bon
malroth
posted
the 08/26/2026 at 06:12 PM
ahiii c'etait vraiment la version PC au dessus en fait
oreillesal
posted
the 08/26/2026 at 06:20 PM
Le niveau de détail des affiches sur le mur
La next gen est enfin là, encore 100 balles bien investi
niflheim
posted
the 08/26/2026 at 06:30 PM
Cyberleek : "the build is actually recent and the game is not ready at all"
Ca se voyait dans les vidéo de Cyberleek, ça n'a plus rien à voir avec les deux premiers trailers, d'où les nombreuses déceptions.
Personne a oublié Watch Dogs, Cyberpunk
malroth
posted
the 08/26/2026 at 06:33 PM
il a balancé le prologue en leak ou juste cette image ???
zekk
posted
the 08/26/2026 at 06:34 PM
niflheim
ou RDR2
jaeg01
posted
the 08/26/2026 at 06:41 PM
L'autre gogol qui continue à raconter n'importe quoi tant que ça ne concerne pas sa Switch 2 chérie
Il invoque ses meilleurs copains pour continuer de raconter de la merde en famille
taiko
posted
the 08/26/2026 at 06:42 PM
niflheim
non rockstar n'a jamais menti. Les trailers seront dans le jeu tel quel voir en mieux.
altendorf
posted
the 08/26/2026 at 06:45 PM
C'est une build, pas la version finale.
ravyxxs
posted
the 08/26/2026 at 06:52 PM
J'avoue si vous avez pas ça sur console...voir PC ça fout la haine
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On le répète mais rockstar ne tricher jamais et ils ont 10 as d'avance technique
Mais ce n’est pas grave, elle pourra toujours la rembourrer de fleurs pour que ça sente encore bon
La next gen est enfin là, encore 100 balles bien investi
Ca se voyait dans les vidéo de Cyberleek, ça n'a plus rien à voir avec les deux premiers trailers, d'où les nombreuses déceptions.
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