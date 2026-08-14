1996 - 2026
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Resident Evil Requiem
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name : Resident Evil Requiem
platform : PC
editor : Capcom
developer : Capcom
genre : action
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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marchand2sable
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marchand2sable > blog
Une troisième affiche Coming Soon pour Resident Evil de Zach Cregger


Malgré les vacances, la promotion de la nouvelle adaptation cinématographique de Resident Evil réalisée par Zach Cregger continue.

Cette troisième affiche « Coming Soon » met une nouvelle fois en avant cette fameuse créature grotesque et difforme, que nous n'avons toujours pas aperçue dans les deux précédents trailers.

Des fans pensent cependant qu'il pourrait s'agir de Nyx, le boss final de Resident Evil Outbreak File #2. Nyx est l'une des armes biologiques les plus puissantes de la saga. Sa faculté lui permet de fusionner avec d'autres organismes pour grandir et devenir toujours plus puissant. À l'image des créatures de The Thing de John Carpenter, tout contact avec cette arme biologique top secrète d'Umbrella peut s'avérer mortel. Un pauvre Tyran-S en a d'ailleurs fait les frais à la fin du jeu...




Une théorie qui peut se tenir, notamment au vu des différentes parties de corps de zombies visibles sur l'affiche, mais aussi du fait que le film se déroule à Raccoon City tout en prenant certaines libertés avec la mythologie de la saga.

Si ces rumeurs venaient à se confirmer, nous pourrions donc découvrir une créature qui n'a encore jamais été adaptée dans les sept films live-action.

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    burningcrimson, link49
    posted the 08/14/2026 at 10:21 AM by marchand2sable
    comments (5)
    rufus posted the 08/14/2026 at 10:26 AM
    Le méchant c'est Katamari, il va finir par rouler et absorber a la manière d'un blob. Prochaine adaptation: Katamari Damacy
    marchand2sable posted the 08/14/2026 at 10:29 AM
    rufus

    Vu qu'ils font des adaptations de tout et n'importe quoi pourquoi pas Il est bien ce jeu en plus.
    nicolasgourry posted the 08/14/2026 at 10:45 AM
    "Eparpillé façon puzzle "
    https://www.youtube.com/watch?v=T9hDBtX7t8s
    rufus posted the 08/14/2026 at 10:47 AM
    marchand2sable
    stardustx posted the 08/14/2026 at 05:13 PM
    Au final ça va juste être des zombies qui courent et grimpent aux murs, pour bien chier sur le materiel source
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