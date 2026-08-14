Malgré les vacances, la promotion de la nouvelle adaptation cinématographique deréalisée parcontinue.Cette troisième affiche «» met une nouvelle fois en avant cette fameuse créature grotesque et difforme, que nous n'avons toujours pas aperçue dans les deux précédents trailers.Des fans pensent cependant qu'il pourrait s'agir de Nyx, le boss final de. Nyx est l'une des armes biologiques les plus puissantes de la saga. Sa faculté lui permet de fusionner avec d'autres organismes pour grandir et devenir toujours plus puissant. À l'image des créatures dede, tout contact avec cette arme biologique top secrète d'Umbrella peut s'avérer mortel. Un pauvre Tyran-S en a d'ailleurs fait les frais à la fin du jeu...Une théorie qui peut se tenir, notamment au vu des différentes parties de corps de zombies visibles sur l'affiche, mais aussi du fait que le film se déroule à Raccoon City tout en prenant certaines libertés avec la mythologie de la saga.Si ces rumeurs venaient à se confirmer, nous pourrions donc découvrir une créature qui n'a encore jamais été adaptée dans les sept films live-action.