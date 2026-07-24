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Blade Runner 2099 / BA


Bienvenue dans un futur que nous ne contrôlons plus.

Blade Runner 2099, la nouvelle série, sera disponible dès le 25 novembre sur Prime Video.
https://www.youtube.com/watch?v=7qFoOFLLCRs
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    posted the 07/24/2026 at 07:17 PM by yanssou
    comments (9)
    nicolasgourry posted the 07/24/2026 at 07:23 PM
    Blade Runner c'est fait pour le cinéma je trouves.
    wickette posted the 07/24/2026 at 07:25 PM
    J'ai bien aimé les 2 films, le problème ici c'est Amazon Prime, j'ai jamais confiance ni dans leur budget ni dans le futur de la série

    Blade Runner c'est de niche, depuis le tout premier film c'est relativement de niche, c'est très respecté et tout, mais de niche, donc s'ils s'attendent à faire comme Fallout niveau audience et nous annule ça après 6 épisodes...non merci

    Dommage que ce soit pas un chantier Apple ou Hbo
    tokito posted the 07/24/2026 at 07:27 PM
    Nicomasgourry : exact, ce sera bien en dessous du mythique film avec Ford et de l'excellente adaptation de Villeneuve
    gargantua posted the 07/24/2026 at 07:30 PM
    On a eu le charismatique et exceptionnel Ryan Gosling, et la on a une nana lambda sans aucun charme.
    Amazwoke qui souhaite a tout prix foutre des meufs dans leurs films ...
    Autant en choisir une qui a un flow au moins ..
    ganon29 posted the 07/24/2026 at 07:31 PM
    nicolasgourry D'un coté il y a un coté lent dans les films qui va bien avec une série qui a tout son temps.
    adamjensen posted the 07/24/2026 at 07:35 PM
    Tiens, c’est marrant.
    Les réplicants se prenaient pour des humains, maintenant ils se prennent pour des mecs qui se prennent pour des femmes.
    Je passe.
    De toute façon, même 2049 n’était pas terrible, et surtout inutile.
    Je n’ai pas trouvé le 1 si fou que ça non plus, mais après je ne l’ai pas vu à l’époque de sa sortie.
    Par contre, les deux saisons de la série Altered Carbon, ça c’était quelque chose.
    micheljackson posted the 07/24/2026 at 07:53 PM
    La vue de profile du travelo à 24 secondes quand je pense que certains voulaient qu'il joue Zelda
    abookhouseboy posted the 07/24/2026 at 08:00 PM
    La série a l'air visuellement ultra ambitieuse. On ne peut pas enlever ça aux Anneaux de Pouvoir et Fallout du même Prime Video d'ailleurs (bien que fort critiquables sur d'autres points).

    Après j'attends de voir le reste du casting (Michelle Yeoh n'a carrément plus son charisme d’antan et Hunter S n'en a jamais eu à mes yeux).
    pharrell posted the 07/24/2026 at 08:08 PM
    Pas convaincu par l’ambiance proposée…

    Le casting woke aussi… bof…

    Je tenterai le premier épisode car j’adore l’ambiance Blade Runner mais bon…
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