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yanssou
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Game Info
Blade Runner 2099 / BA
Bienvenue dans un futur que nous ne contrôlons plus.
Blade Runner 2099, la nouvelle série, sera disponible dès le 25 novembre sur Prime Video.
https://www.youtube.com/watch?v=7qFoOFLLCRs
tags :
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posted the 07/24/2026 at 07:17 PM by
yanssou
comments (
9
)
nicolasgourry
posted
the 07/24/2026 at 07:23 PM
Blade Runner c'est fait pour le cinéma je trouves.
wickette
posted
the 07/24/2026 at 07:25 PM
J'ai bien aimé les 2 films, le problème ici c'est Amazon Prime, j'ai jamais confiance ni dans leur budget ni dans le futur de la série
Blade Runner c'est de niche, depuis le tout premier film c'est relativement de niche, c'est très respecté et tout, mais de niche, donc s'ils s'attendent à faire comme Fallout niveau audience et nous annule ça après 6 épisodes...non merci
Dommage que ce soit pas un chantier Apple ou Hbo
tokito
posted
the 07/24/2026 at 07:27 PM
Nicomasgourry : exact, ce sera bien en dessous du mythique film avec Ford et de l'excellente adaptation de Villeneuve
gargantua
posted
the 07/24/2026 at 07:30 PM
On a eu le charismatique et exceptionnel Ryan Gosling, et la on a une nana lambda sans aucun charme.
Amazwoke qui souhaite a tout prix foutre des meufs dans leurs films ...
Autant en choisir une qui a un flow au moins ..
ganon29
posted
the 07/24/2026 at 07:31 PM
nicolasgourry
D'un coté il y a un coté lent dans les films qui va bien avec une série qui a tout son temps.
adamjensen
posted
the 07/24/2026 at 07:35 PM
Tiens, c’est marrant.
Les réplicants se prenaient pour des humains, maintenant ils se prennent pour des mecs qui se prennent pour des femmes.
Je passe.
De toute façon, même 2049 n’était pas terrible, et surtout inutile.
Je n’ai pas trouvé le 1 si fou que ça non plus, mais après je ne l’ai pas vu à l’époque de sa sortie.
Par contre, les deux saisons de la série Altered Carbon, ça c’était quelque chose.
micheljackson
posted
the 07/24/2026 at 07:53 PM
La vue de profile du travelo à 24 secondes
quand je pense que certains voulaient qu'il joue Zelda
abookhouseboy
posted
the 07/24/2026 at 08:00 PM
La série a l'air visuellement ultra ambitieuse. On ne peut pas enlever ça aux Anneaux de Pouvoir et Fallout du même Prime Video d'ailleurs (bien que fort critiquables sur d'autres points).
Après j'attends de voir le reste du casting (Michelle Yeoh n'a carrément plus son charisme d’antan et Hunter S n'en a jamais eu à mes yeux).
pharrell
posted
the 07/24/2026 at 08:08 PM
Pas convaincu par l’ambiance proposée…
Le casting woke aussi… bof…
Je tenterai le premier épisode car j’adore l’ambiance Blade Runner mais bon…
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Blade Runner c'est de niche, depuis le tout premier film c'est relativement de niche, c'est très respecté et tout, mais de niche, donc s'ils s'attendent à faire comme Fallout niveau audience et nous annule ça après 6 épisodes...non merci
Dommage que ce soit pas un chantier Apple ou Hbo
Amazwoke qui souhaite a tout prix foutre des meufs dans leurs films ...
Autant en choisir une qui a un flow au moins ..
Les réplicants se prenaient pour des humains, maintenant ils se prennent pour des mecs qui se prennent pour des femmes.
Je passe.
De toute façon, même 2049 n’était pas terrible, et surtout inutile.
Je n’ai pas trouvé le 1 si fou que ça non plus, mais après je ne l’ai pas vu à l’époque de sa sortie.
Par contre, les deux saisons de la série Altered Carbon, ça c’était quelque chose.
Après j'attends de voir le reste du casting (Michelle Yeoh n'a carrément plus son charisme d’antan et Hunter S n'en a jamais eu à mes yeux).
Le casting woke aussi… bof…
Je tenterai le premier épisode car j’adore l’ambiance Blade Runner mais bon…