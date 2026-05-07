Rappeler vous les constructeurs Sony/Nintendo/Xbox ne sont pas vos amis les defendre bec et ongles vous ramene dans une situation de merde ou je resume :



Fin du marché de l’occasion et de la revente



Les jeux vont coûter plus cher sur le long terme



Tu achètes une licence pas un produit physique.



Si Sony retire le jeu du store (ça arrive déjà), ou si ton compte est banni/suspendu, tu perds tout.



Pas de collection



Dépendance totale à internet bonne chance à ceux qui ont pas la fibre ou une connexion médiocre



L'impossibilité de prêter ou d'emprunter des jeux



Beaucoup de magasins de jeux vidéo risquent de fermer ou de réduire drastiquement leur activité.