Rappeler vous les constructeurs Sony/Nintendo/Xbox ne sont pas vos amis les defendre bec et ongles vous ramene dans une situation de merde ou je resume :
Fin du marché de l’occasion et de la revente
Les jeux vont coûter plus cher sur le long terme
Tu achètes une licence pas un produit physique.
Si Sony retire le jeu du store (ça arrive déjà), ou si ton compte est banni/suspendu, tu perds tout.
Pas de collection
Dépendance totale à internet bonne chance à ceux qui ont pas la fibre ou une connexion médiocre
L'impossibilité de prêter ou d'emprunter des jeux
Beaucoup de magasins de jeux vidéo risquent de fermer ou de réduire drastiquement leur activité.
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posted the 07/05/2026 at 12:41 PM by mrponey
Une fois la mort du physique acté, PlayStation comme Xbox vont pas se faire prier pour enchaîner sur la fin du partage de compte (principal/secondaire), ce qu'a déjà mis en place Nintendo avec sa Switch 2 bien qu'il soit plus facile de "prêter" un jeu dématérialisé avec leur système nomade.
Je fais signaler que quand Epic Games faisait de la merde en 2019, certains les défendaient dans leur politique "parce Steam a le monopole", "parce que Epic Games ils pensent aux dev", etc hein .
Personne n'est l'ami de personne
En démat vous ne possédez jamais rien
Sony pourra se permettre ce qu'il veut en terme de prix...
Epic Games sans rien faire je dois avoir plus de 200 jeux gratuits. Et je paie pas le online
Bon... il y a pire.
Amitié = fidélité.
Que font-ils pour fidéliser à l'heure où on ôte des libertés tout en poussant à l'inflation ?
Valve et les fabriquants de hardware PC idem, y a qu'à voir la Steam Machine et les cartes Nvidia
Aucun est défendable!
Valve qui se plis à VISA et Mastercard pour supprimer sans remboursement des jeux +18 de Steam, le même scénario arrivera un jour sur PlayStation et Xbox...
ça critique mais ça va accepter.
jenicris Valve c'est pas un fabriquant de hardware PC, c'est une logique console avec des composants custom pour baiser le consommateur, c'est pas sur ça que joue les gens sur PC et ils sont pas responsable de ce que font les entreprises, une 5060 Ti c'est 300€, je vois pas le problème.
Des jeux de viol et d'inceste ta oublie de précisé si tu adhère a ce genre de jeux c'est chaud
Une entreprise reste une entreprise, elle ne sera jamais ton amie, peu importe laquelle.
Cependant il y a 2 choses qui font l'avantage de Valve / Steam :
1. déjà l'entreprise n'est pas coté en bourse et il faut esperer qu'elle le reste, car ce type d'entreprise n'ont pas la pression des actionnaires pour faire du fric a tout prix, et des visions souvent court terme qui peuvent nuire à la marque à plus long terme.
2. Surtout, le PC est structurellement bien plus user friendly. Il est completement ouvert, tu peux avoir plusieurs stores (et meme sans DRM comme GOG), et les stores comme Steam peuvent eux etre meme completement ouvert, vu que regulierement, environ la moitié des copies vendus sont des clés acheté en dehors de Steam (là ou Valve touche d'ailleurs 0% de commission!).
Donc forcement, l'ouverture incite à la prudence.
Ce sont 2 raisons qui explique pk Valve a fait de bien meilleurs choix pour le consommateur depuis la création de Steam.
Rien que le online payant est révélateur. Si Steam mettait une taxe pour jouer online et pas les autres plateformes type GoG, en quelques clic ils perdraient enormement de joueurs.
Mais au dela de ça, la preservation de mon catalogue / acessoires sans gap generationnel, la communauté / le modding, toutes les options gratuites (save dans le cloud / online), la politique de remboursement de Valve pour eviter les scams, etc...
ça explique pk j'ai franchi le cap des 2010 au PC de salon, plutot que d'attendre la mort du jeu physique programmé (déjà!) en 2028.
Même si là, c'est effectivement le coup de grace
Donc on a VISA et Mastercard qui censurent des jeux vidéo. Des compagnies dont leur seul objectif c'est de procéder aux transactions bancaire. Faut arrêter les conneries de vous tortillez du cul pour justifier l'injustifiable, à chaque fois.
- Online Gratuit
- Jeux rembourser sous deux heures sur steam
- Clé PC moins cher
- Les Mods
- Fichiers bidouillable
- Les emulateurs et les jeux sur emulateurs, de la première Nintendo à la PS4.
- Les patch FR pour les jeux PC, et pour les jeux sur Emulateurs (Et les Patch Anglais pour ceux qui comprennent l'anglais)
- Les undubs de jeux sur emulateurs
- Modifications des options graphiques
- FPS lockable selon nos désirs ou au-delà de la limite
- 99% des jeux de la bibliothèque PS4/PS5 et Xbox One/Séries disponible sur PC
- Steam
- GOG
- Linux
- Les joueurs PC ne se laissent pas marcher sur les pieds car ils ont les moyens de se faire entendre, et l'ont déjà prouvé plusieurs fois par le passé
- Configuration évolutive
- Possibilité de changer les pièces et de les vendre sans avoir à changer tout le PC
Et sans doute un paquet d'autres trucs que j'ai oublié.
Inconvénients :
- Denuvo (Même si on peut dire qu'il est dead grâce à l'hypervisor, mais prudence)
- Unreal Engine 5
En prime, le partage de compte est menacé aussi, Sony veut devenir l'ennemi du JV apparemment.
(Perso, Moi, comme toujours depuis l'annonce : 2028/PC/Roi des pirates)
Mais bon je l'ai déjà dit plusieurs fois mais vu que tu ne lis la s
5120x2880 comme je l'ai dit plus haut ça va au delà des jeux. Donc non je n'irai jamais sur PC