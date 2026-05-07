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En tant que joueur PC
Rappeler vous les constructeurs Sony/Nintendo/Xbox ne sont pas vos amis les defendre bec et ongles vous ramene dans une situation de merde ou je resume :

Fin du marché de l’occasion et de la revente

Les jeux vont coûter plus cher sur le long terme

Tu achètes une licence pas un produit physique.

Si Sony retire le jeu du store (ça arrive déjà), ou si ton compte est banni/suspendu, tu perds tout.

Pas de collection

Dépendance totale à internet bonne chance à ceux qui ont pas la fibre ou une connexion médiocre

L'impossibilité de prêter ou d'emprunter des jeux

Beaucoup de magasins de jeux vidéo risquent de fermer ou de réduire drastiquement leur activité.
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    posted the 07/05/2026 at 12:41 PM by mrponey
    comments (32)
    shanks posted the 07/05/2026 at 12:45 PM
    Et tu peux ajouter un truc :
    Une fois la mort du physique acté, PlayStation comme Xbox vont pas se faire prier pour enchaîner sur la fin du partage de compte (principal/secondaire), ce qu'a déjà mis en place Nintendo avec sa Switch 2 bien qu'il soit plus facile de "prêter" un jeu dématérialisé avec leur système nomade.
    masharu posted the 07/05/2026 at 12:46 PM
    Valve et Epic Games ne sont pas tes amis non plus.

    Je fais signaler que quand Epic Games faisait de la merde en 2019, certains les défendaient dans leur politique "parce Steam a le monopole", "parce que Epic Games ils pensent aux dev", etc hein .
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 12:48 PM
    Même sur PC.
    Personne n'est l'ami de personne
    En démat vous ne possédez jamais rien
    chreasy97 posted the 07/05/2026 at 12:50 PM
    Et bientot les jeux à 99,99 euros sur le store. Prenez comme exemple Netflix et toutes les augmentations d'abonnements ces derniers temps...

    Sony pourra se permettre ce qu'il veut en terme de prix...
    mrponey posted the 07/05/2026 at 12:50 PM
    masharu mouai enfin Valve et leur soldes qui sont réguliers mais 1000/0
    Epic Games sans rien faire je dois avoir plus de 200 jeux gratuits. Et je paie pas le online

    Bon... il y a pire.
    solarr posted the 07/05/2026 at 12:53 PM
    les constructeurs Sony/Nintendo/Xbox ne sont pas vos amis

    Amitié = fidélité.

    Que font-ils pour fidéliser à l'heure où on ôte des libertés tout en poussant à l'inflation ?
    mrponey posted the 07/05/2026 at 12:53 PM
    shanks Je crois surtout ce qui va condamner les joueurs Playstation c'est le fantôme Xbox qui survit tant bien que mal. Le monopole va faire très mal.
    jenicris posted the 07/05/2026 at 12:54 PM
    masharu t'as bien raison de le préciser

    Valve et les fabriquants de hardware PC idem, y a qu'à voir la Steam Machine et les cartes Nvidia
    Aucun est défendable!
    masharu posted the 07/05/2026 at 12:55 PM
    mrponey Parce que tu t'en fous. Epic Games a fait retirer des jeux sur Steam, que ce soit pour des exclusivités temporaires ou en rachetant des studios, Rocket League qui était sur Steam a dû supprimer son support Linux une fois exclusif au EGS. Alors t'es mignons avec tes jeux gratuits, tu es juste une stat pour les investisseurs .

    Valve qui se plis à VISA et Mastercard pour supprimer sans remboursement des jeux +18 de Steam, le même scénario arrivera un jour sur PlayStation et Xbox...
    yanssou posted the 07/05/2026 at 12:59 PM
    Et y'en a qui n'ont pas cette chance de jouer à du jv comme vous, un peu d'humilité ici bordel.

    ça critique mais ça va accepter.
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 01:05 PM
    masharu Même si les jeux sont retirés de Steam, tu peux toujours y jouer et même les acheter via les clés si tu préfères jouer sur Steam. Et on a pas besoin du support natif de Linux pour jouer à RL sur Linux. Et dans le pire des cas, le support lui permet de se déconnecter de tout ça et de ne plus payer 1 centime si il veut, tout en continuant à jouer.

    jenicris Valve c'est pas un fabriquant de hardware PC, c'est une logique console avec des composants custom pour baiser le consommateur, c'est pas sur ça que joue les gens sur PC et ils sont pas responsable de ce que font les entreprises, une 5060 Ti c'est 300€, je vois pas le problème.
    derno posted the 07/05/2026 at 01:12 PM
    Et rappelons que selon les termes du contrat steam on ne peut pas léguer son compte à quelqu'un d'autre après sa mort.
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 01:13 PM
    derno C'est vrai ça, il faudra pas oublier de fournir les cracks au décès.
    mrponey posted the 07/05/2026 at 01:15 PM
    masharu Valve qui se plis à VISA et Mastercard pour supprimer sans remboursement des jeux +18 de Steam

    Des jeux de viol et d'inceste ta oublie de précisé si tu adhère a ce genre de jeux c'est chaud
    deathegg posted the 07/05/2026 at 01:22 PM
    shanks je retrouve plus le twist (alors qu'il a tourné 5 fois dans mon fil....) mais Sony est déjà entrain de mettre discrétement des restrictions pour empêcher le partage de compte.
    shambala93 posted the 07/05/2026 at 01:25 PM
    Soit le marché suit et tant mieux pour eux soit c’est le contraire. On verra mais il paraît assez logique de croire que d’ici 3/4 ans ce débat n’existera plus.
    zanpa posted the 07/05/2026 at 01:34 PM
    ouroboros4 c'est faux tu peux dl le fichier du jeux sur un clés USB sans DRM via GOG
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 01:51 PM
    zanpa Sur l'EGS et Steam aussi certains jeux n'ont pas de DRM, même si c'est pas comparable, et comme sous-entendu au dessus, tu peux toi même le faire péter le DRM.
    51love posted the 07/05/2026 at 02:01 PM
    masharu ouroboros4 jenicris zanpa

    Une entreprise reste une entreprise, elle ne sera jamais ton amie, peu importe laquelle.

    Cependant il y a 2 choses qui font l'avantage de Valve / Steam :

    1. déjà l'entreprise n'est pas coté en bourse et il faut esperer qu'elle le reste, car ce type d'entreprise n'ont pas la pression des actionnaires pour faire du fric a tout prix, et des visions souvent court terme qui peuvent nuire à la marque à plus long terme.

    2. Surtout, le PC est structurellement bien plus user friendly. Il est completement ouvert, tu peux avoir plusieurs stores (et meme sans DRM comme GOG), et les stores comme Steam peuvent eux etre meme completement ouvert, vu que regulierement, environ la moitié des copies vendus sont des clés acheté en dehors de Steam (là ou Valve touche d'ailleurs 0% de commission!).

    Donc forcement, l'ouverture incite à la prudence.

    Ce sont 2 raisons qui explique pk Valve a fait de bien meilleurs choix pour le consommateur depuis la création de Steam.

    Rien que le online payant est révélateur. Si Steam mettait une taxe pour jouer online et pas les autres plateformes type GoG, en quelques clic ils perdraient enormement de joueurs.

    Mais au dela de ça, la preservation de mon catalogue / acessoires sans gap generationnel, la communauté / le modding, toutes les options gratuites (save dans le cloud / online), la politique de remboursement de Valve pour eviter les scams, etc...

    ça explique pk j'ai franchi le cap des 2010 au PC de salon, plutot que d'attendre la mort du jeu physique programmé (déjà!) en 2028.

    Même si là, c'est effectivement le coup de grace
    jenicris posted the 07/05/2026 at 02:03 PM
    5120x2880 je sais c'était surtout pour mettre avant le prix totalement aberrant de la Steam Machine
    masharu posted the 07/05/2026 at 02:03 PM
    mrponey Ça aurait été chaud s'ils étaient réellement des jeux d'inceste et de viol, et qu'en bien même il y a des jeux +18 et même "woke" ce n'était pas le cas des jeux concernés.

    Donc on a VISA et Mastercard qui censurent des jeux vidéo. Des compagnies dont leur seul objectif c'est de procéder aux transactions bancaire. Faut arrêter les conneries de vous tortillez du cul pour justifier l'injustifiable, à chaque fois.
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 02:12 PM
    jenicris Pourquoi pas utiliser la Steam Machine pour fustiger les consoles alors ? T'as des consoles hors de prix qui combinent PS5, Xbox et Switch, je vais pas parler des « fabricants consoles » et en faire une règle générale, c'est pas correcte. Si demain Valve sort des slips en laine de verre, ça n'aura pas de repercussion sur moi ou mes achats
    adamjensen posted the 07/05/2026 at 02:20 PM
    Avantages PC :

    - Online Gratuit
    - Jeux rembourser sous deux heures sur steam
    - Clé PC moins cher
    - Les Mods
    - Fichiers bidouillable
    - Les emulateurs et les jeux sur emulateurs, de la première Nintendo à la PS4.
    - Les patch FR pour les jeux PC, et pour les jeux sur Emulateurs (Et les Patch Anglais pour ceux qui comprennent l'anglais)
    - Les undubs de jeux sur emulateurs
    - Modifications des options graphiques
    - FPS lockable selon nos désirs ou au-delà de la limite
    - 99% des jeux de la bibliothèque PS4/PS5 et Xbox One/Séries disponible sur PC
    - Steam
    - GOG
    - Linux
    - Les joueurs PC ne se laissent pas marcher sur les pieds car ils ont les moyens de se faire entendre, et l'ont déjà prouvé plusieurs fois par le passé
    - Configuration évolutive
    - Possibilité de changer les pièces et de les vendre sans avoir à changer tout le PC

    Et sans doute un paquet d'autres trucs que j'ai oublié.

    Inconvénients :

    - Denuvo (Même si on peut dire qu'il est dead grâce à l'hypervisor, mais prudence)
    - Unreal Engine 5
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 02:25 PM
    51love pour moi c'est pas suffisant. Je n'irai jamais sur le PC.
    51love posted the 07/05/2026 at 02:26 PM
    ouroboros4 libre a chacun de faire ce qu'il veut de son argent
    deathegg posted the 07/05/2026 at 02:29 PM
    https://x.com/Hpfalandoaqui/status/2073180013063463124 />
    En prime, le partage de compte est menacé aussi, Sony veut devenir l'ennemi du JV apparemment.

    (Perso, Moi, comme toujours depuis l'annonce : 2028/PC/Roi des pirates)
    5120x2880 posted the 07/05/2026 at 02:53 PM
    ouroboros4 Je n'irais jamais au Japon mais c'est pas pour ça que le pays n'existe pas, le fait est que tu peux t'émanciper des DRM, même physique.
    bennj posted the 07/05/2026 at 03:01 PM
    ouroboros4 sur GoG si c'est même tout l'intérêt de cette plateforme. Visiblement t'as pas l'air de bien connaître sur le monde PC.
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 03:04 PM
    bennj je connais. Et non je n'irai pas. Et ça va au delà de juste les jeux.
    Mais bon je l'ai déjà dit plusieurs fois mais vu que tu ne lis la s

    5120x2880 comme je l'ai dit plus haut ça va au delà des jeux. Donc non je n'irai jamais sur PC
    bennj posted the 07/05/2026 at 03:05 PM
    ouroboros4 ben si tu connais raconte pas n'importe quoi c'est pourtant simple.
    ouroboros4 posted the 07/05/2026 at 03:08 PM
    bennj je te retourne le message. Puis dans le fond je m'en moque de ce que tu dis et du monde du PC
    nyseko posted the 07/05/2026 at 03:13 PM
    Avec GOG, le jeu nous appartient, nous pouvons télécharger le fichier d'installation, le sauvegarder et ensuite l'installer comme bon nous semble.
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