TeamKill Media
nous rappelle que le studio travaille actuellement sur trois nouveaux jeux à travers un visuel énigmatique publié sur son compte Facebook
.
Les titres ainsi que les univers de ces projets restent secrets pour le moment, à l'exception de l'un d'entre eux : Code Ultra Violet
, qui n'est autre que la suite directe du Dino Crisis-like Code Violet
.
Sorti en début d'année, le jeu avait reçu une pluie de mauvaises notes de la part de la presse comme des joueurs.
Cela n'a toutefois pas empêché le studio de lancer le développement de cette suite, qui ne dispose pour l'instant d'aucune fenêtre de sortie.
Reste à voir si ce nouvel épisode parviendra à relever le niveau et, surtout, si les joueurs répondront présents.
Ils se sont bien fait avoir les fans de Dino Crisis. Le remboursement PSN n’est pas comme sur Steam en plus (-2 h de jeu), et le jeu était vendu au prix d’un AAA a sa sortie, un bon 59,99 €.
Cette escroquerie en bande organisée.
Malheureusement.
Certains n'ont honte de rien, et vivent comme si c'était normal d'arnaquer les gens.
marchand2sable
Mais grave, et ils le savent ces connards.
Ils auraient moins fait les malins sur Steam.