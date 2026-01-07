1996 - 2026
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Code Violet
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name : Code Violet
platform : Playstation 5
editor : TeamKill Media
developer : TeamKill Media
genre : action
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marchand2sable
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TeamKill Media confirme trois projets, dont Code Violet 2


TeamKill Media nous rappelle que le studio travaille actuellement sur trois nouveaux jeux à travers un visuel énigmatique publié sur son compte Facebook.

Les titres ainsi que les univers de ces projets restent secrets pour le moment, à l'exception de l'un d'entre eux : Code Ultra Violet, qui n'est autre que la suite directe du Dino Crisis-like Code Violet.

Sorti en début d'année, le jeu avait reçu une pluie de mauvaises notes de la part de la presse comme des joueurs.

Cela n'a toutefois pas empêché le studio de lancer le développement de cette suite, qui ne dispose pour l'instant d'aucune fenêtre de sortie.

Reste à voir si ce nouvel épisode parviendra à relever le niveau et, surtout, si les joueurs répondront présents.
TeamKill Media - https://www.facebook.com/TeamKillMedia
    tags : resident evil capcom dino crisis resident evil like dino crisis remake code violet teamkill media dino crisis like code violet 2 code ultra violet teamkillmedia dino crisis-like resident evil-like survival horror 2027 horror games 2027
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    posted the 07/01/2026 at 10:56 AM by marchand2sable
    comments (5)
    marchand2sable posted the 07/01/2026 at 10:57 AM
    Ils arrivent même pas à faire un jeu convenablement et ils se lancent dans la production de trois jeux. Ils sont fous ?
    adamjensen posted the 07/01/2026 at 10:58 AM
    Je me demande si l'arnaque marchera une deuxième fois...
    tripy73 posted the 07/01/2026 at 11:00 AM
    adamjensen : je me demande aussi, en tout cas le scam du 1er opus a l'air de leur avoir donné les fonds nécessaires pour produire plusieurs autres scams
    marchand2sable posted the 07/01/2026 at 11:04 AM
    adamjensen

    Ils se sont bien fait avoir les fans de Dino Crisis. Le remboursement PSN n’est pas comme sur Steam en plus (-2 h de jeu), et le jeu était vendu au prix d’un AAA a sa sortie, un bon 59,99 €.

    Cette escroquerie en bande organisée.
    adamjensen posted the 07/01/2026 at 11:12 AM
    tripy73
    Malheureusement.
    Certains n'ont honte de rien, et vivent comme si c'était normal d'arnaquer les gens.

    marchand2sable
    Mais grave, et ils le savent ces connards.
    Ils auraient moins fait les malins sur Steam.
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