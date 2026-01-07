nous rappelle que le studio travaille actuellement sur trois nouveaux jeux à travers un visuel énigmatique publié sur son compteLes titres ainsi que les univers de ces projets restent secrets pour le moment, à l'exception de l'un d'entre eux :, qui n'est autre que la suite directe du Dino Crisis-likeSorti en début d'année, le jeu avait reçu une pluie de mauvaises notes de la part de la presse comme des joueurs.Cela n'a toutefois pas empêché le studio de lancer le développement de cette suite, qui ne dispose pour l'instant d'aucune fenêtre de sortie.Reste à voir si ce nouvel épisode parviendra à relever le niveau et, surtout, si les joueurs répondront présents.