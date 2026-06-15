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name :
Hellblade
platform :
PC
editor :
N.C
developer :
Ninja Theory
genre :
action
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PlayStation 4
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ouroboros4
> blog
[Officiel] Xbox ferme Ninja Theory
Cette fois, c'est officiel.
Le nom du deuxième studio qui fermera ses portes, après Compulsion Games, est désormais connu : Ninja Theory.
Apparement, lls essaient de négocier pour devenir indépendant de Microsoft...
https://www.theverge.com/games/950204/xbox-ninja-theory-shutdown-hellblade-senua?utm_content=buffer4eeff&utm_medium=social&utm_source=bsky.app&utm_campaign=verge_social
tags :
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posted the 06/15/2026 at 09:30 PM by
ouroboros4
comments (
36
)
romgamer6859
posted
the 06/15/2026 at 09:34 PM
AH
J'imagine qu'on a pas encore tout car ça se fait au "compte goutte"
negan
posted
the 06/15/2026 at 09:36 PM
C'est normal, c'est malheureux mais normal
burningcrimson
posted
the 06/15/2026 at 09:36 PM
Du coup le prochain HellBlade est annulé ?
guiguif
posted
the 06/15/2026 at 09:36 PM
ça annonce un nouveau jeu et une semaine aprés ça ferme, wtf
xynot
posted
the 06/15/2026 at 09:38 PM
Il est vraiment pas bon être un studio de Xbox ou PS cette année.
romgamer6859
posted
the 06/15/2026 at 09:39 PM
Et c'est pas fini :
https://x.com/IdleSloth84_/status/2066634550655004726
ootaniisensei
posted
the 06/15/2026 at 09:41 PM
guiguif
ça devient un peu trop une constante ces dernières années et c'est flippant pour les studios
Après je vais pas faire le faux cul, Ninja Theory fait parti des studios ou ça me passe au dessus de la tête.
ouken
posted
the 06/15/2026 at 09:44 PM
xynot
de fou...après il abuse donc la sanction tombe
51love
posted
the 06/15/2026 at 09:44 PM
Quel est l'intérêt de fermer un studio quelques jours après avoir présenté le prochain jeu en développement.
Les américains et leur rapport au travail est fascinant.
Des vrais cow boy... Pr rester poli....
ravyxxs
posted
the 06/15/2026 at 09:44 PM
Madame Irma serait tellement fier de moi.....y a une semaine j'ai dit Ninja Theory et Compulsion Games vont sauter avant fin 2026-2027.....
guiguif
Ils ont réussi à retirer le sigle PS5 pour Eday 10 secondes avant le trailer au monde donc bon
De toute façon, le rachat c'était plus un coup à Sony à l'époque on se souvient tous de ça, et c'est forcément dommage, car après Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry, tu sais que les gars on du savoir faire dans le gameplay et l'imagination, mais non, il a fallu qu'ils veuillent nous forcer et nous embarquer, 3 fois, si l'autre sort l'année prochaine, à écouter 8000 voix en même temps dans les oreilles
Bon courage à eux, mais tout comme Bluepoint, vous avez chier dans la colle les gars, fallait vous réveillez, que ça serve de leçons au studio qui souhaite être racheter.....à part pour les CEO qui prenne le chèque et se barre après 1-2 ans la plupart du temps lol.
nindo64
posted
the 06/15/2026 at 09:46 PM
C'est une dinguerie il ne s'est pas écoulé un seul mois depuis plusieurs années sans annonce de licenciement et de fermeture de studios. C'est déprimant à force
marcus62
posted
the 06/15/2026 at 09:52 PM
Étrange d’annoncer Senua et de fermer le studio une semaine plus tard…
Mais vu le flop Hellblade 2… c’est logique au final.
newtechnix
posted
the 06/15/2026 at 09:54 PM
L'hypothèse d'une Asha Sharma qui aurait été positionné au poste pour nettoyer Xbox en tant que COST-KILLEUSE... c'est un schéma classique avant une vente...d'Xbox.
newtechnix
posted
the 06/15/2026 at 09:57 PM
Blue Point....Ninja Theory, Double fine et Compulsion...peut-être d'autres à venir
l'été est pas encore là qu'il fait déjà très chaud
altendorf
posted
the 06/15/2026 at 10:00 PM
newtechnix
C'est ce que je me dis de plus en plus. C'est clairement une costkilleuse pour MS qui a fait copain-copain avec les fanboys pour éviter les retours négatifs trop rapidement.
brook1
posted
the 06/15/2026 at 10:01 PM
Undead Labs le prochain
newtechnix
posted
the 06/15/2026 at 10:02 PM
altendorf
et encore j'ai oublié Tango Gameworks...
en fait Asha ne fait que continuer le travail de Phil qui avaient iliquidé Blue Point.
fan2jeux
posted
the 06/15/2026 at 10:04 PM
Et ce truc va entrainer un sentiment de méfiance maintenant sur les rachats.
Aujourd'hui, il ne fait pas bon de se faire racheter car ça ne sera pas pour un avenir meilleur et du budget pour accomplir des projets, non c'est pour se faire dégager après avoir été dépouiller des tes propriétés intellectuels.
Et cela j'inclue tous les gros acteurs du JV.
Il va avoir une énorme perte de confiance et ça va finir par se payer cette histoire.
guyllan
posted
the 06/15/2026 at 10:04 PM
Et dire qu'Hellblade 2 est le tout premier jeu dévoilé de la Xbox Series X et sa vitrine technologique... J'aurais bien aimé voir leur Project Mara
newtechnix
posted
the 06/15/2026 at 10:05 PM
altendorf
C'est clair qu'en flattant et en faisant de la politique "dire ce que les fans veulent entendre" elle va gagner du temps et de la tranquillité pour sa funeste tâche
altendorf
posted
the 06/15/2026 at 10:06 PM
newtechnix
Bluepoint c'est chez Sony par contre
shambala93
posted
the 06/15/2026 at 10:07 PM
Vu l’échec cuisant du dernier Hellblade, ce n’est pas étonnant.
malroth
posted
the 06/15/2026 at 10:07 PM
Non mais les gars, on va pas faire semblant d'etre surpris.
Le plus surprenant je dirai c'est que Xbox les a laissé continuer leur bouse apres leur echec.
Ça oui va me surprends. Mais le studio est nul de chez nul serieux.
newtechnix
posted
the 06/15/2026 at 10:08 PM
fan2jeux
+1.... un employé d'un studio peut véritablement s'interroger sur le futur après si son studio était racheter par Asha.
Donc quand elle a évoqué la possibilité d'investir et de rachat...on peut estimer qu'elle pipeautait pour présenter une situation future de développement. On verra...
aozora78
posted
the 06/15/2026 at 10:08 PM
Quoi? Ils ont annoncé
Senua
la semaine dernière WTF
newtechnix
posted
the 06/15/2026 at 10:12 PM
altendorf
ha oui j'ai mélangé
en fait c'est à cause d'une histoire où DAvid Jaffe imaginait une discussion avec Phil spencer, où il invitait Phil à investir chez Bluepoint... au final, vu la situation actuelle chez Microsoft quelle ironie que cela aurait été
wickette
posted
the 06/15/2026 at 10:26 PM
Je pense que l'intérêt de montrer leur nouveau jeu c'est surtout de permettre de trouver un racheteur vu qu'ils essayent, xbox comme NT.
marchand2sable
posted
the 06/16/2026 at 12:07 AM
Mais il y a pas un nouveau jeu HellBlade pourtant ? Wtf
gargantua
posted
the 06/16/2026 at 02:07 AM
quand est ce que xbox ferme xbox ?
jobiwan
posted
the 06/16/2026 at 09:20 AM
malroth
La bouse, cela n'engage que toi! D'autres joueurs l'ont apprécié pour ce qu'il est. Techniquement très solide pour ne pas dire une vitrine technologique lors de sa sortie mais un gameplay beaucoup plus conventionnel.
Parlait d'échec sachant que ce titre était proposé dans le gamepass. Bravo !!!
thelastone
posted
the 06/16/2026 at 10:38 AM
Normal ils forcent tellement avec hellblade qui est just moyen, à un moment faut se remettre en question
jem25
posted
the 06/16/2026 at 11:26 AM
C’est que MS ferme Xbox? Non parceque quitte à faire de la merde autant y aller franchement
noukous
posted
the 06/16/2026 at 11:56 AM
Pas taper mais j'ai jamais été fan de leurs jeux (oui même dmc 2013).
Hellblade 2 a été pour moi la cerise sur le gateau de caca, pour moi on était sur une démo technique jouable, pas un vrai jeu vidéo.
Je suis même très étonné déja que MS leurs aient laissé continuer la licence hellblade après le flop cosmique du 2.
ioop
posted
the 06/16/2026 at 01:16 PM
par contre ça commence a faire chier les articles sur les licenciements ... perso j'en ai rien a foutre c'est pas mon poste ... est ce que Roger qui était caissier à Aldi et qui a été licencié on en parle ???
c'est bon, ya des licenciement tout les jours, partout dans le monde .... ils retravailleront et puis c'est tout
ok c'est énorme d'un coup ...
pcverso
posted
the 06/16/2026 at 01:26 PM
ioop
cest de ta faute de toute facon on te l'avais dit qu'avec tes jeux 8× moins cher tu ferais des licenciement ...
e3ologue
posted
the 06/16/2026 at 07:27 PM
Technique de salopard, annoncé des jeux juste avant la fermeture du studio, ça fait déjà 3 fois en 1 an qu'on voit ça: Perfect Dark, le jeu de Nagoshi et maintenant Senua
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J'imagine qu'on a pas encore tout car ça se fait au "compte goutte"
https://x.com/IdleSloth84_/status/2066634550655004726
Après je vais pas faire le faux cul, Ninja Theory fait parti des studios ou ça me passe au dessus de la tête.
Les américains et leur rapport au travail est fascinant.
Des vrais cow boy... Pr rester poli....
guiguif Ils ont réussi à retirer le sigle PS5 pour Eday 10 secondes avant le trailer au monde donc bon
De toute façon, le rachat c'était plus un coup à Sony à l'époque on se souvient tous de ça, et c'est forcément dommage, car après Heavenly Sword, Enslaved: Odyssey to the West, DmC: Devil May Cry, tu sais que les gars on du savoir faire dans le gameplay et l'imagination, mais non, il a fallu qu'ils veuillent nous forcer et nous embarquer, 3 fois, si l'autre sort l'année prochaine, à écouter 8000 voix en même temps dans les oreilles
Bon courage à eux, mais tout comme Bluepoint, vous avez chier dans la colle les gars, fallait vous réveillez, que ça serve de leçons au studio qui souhaite être racheter.....à part pour les CEO qui prenne le chèque et se barre après 1-2 ans la plupart du temps lol.
Mais vu le flop Hellblade 2… c’est logique au final.
l'été est pas encore là qu'il fait déjà très chaud
en fait Asha ne fait que continuer le travail de Phil qui avaient iliquidé Blue Point.
Aujourd'hui, il ne fait pas bon de se faire racheter car ça ne sera pas pour un avenir meilleur et du budget pour accomplir des projets, non c'est pour se faire dégager après avoir été dépouiller des tes propriétés intellectuels.
Et cela j'inclue tous les gros acteurs du JV.
Il va avoir une énorme perte de confiance et ça va finir par se payer cette histoire.
Le plus surprenant je dirai c'est que Xbox les a laissé continuer leur bouse apres leur echec.
Ça oui va me surprends. Mais le studio est nul de chez nul serieux.
Donc quand elle a évoqué la possibilité d'investir et de rachat...on peut estimer qu'elle pipeautait pour présenter une situation future de développement. On verra...
Parlait d'échec sachant que ce titre était proposé dans le gamepass. Bravo !!!
Hellblade 2 a été pour moi la cerise sur le gateau de caca, pour moi on était sur une démo technique jouable, pas un vrai jeu vidéo.
Je suis même très étonné déja que MS leurs aient laissé continuer la licence hellblade après le flop cosmique du 2.
c'est bon, ya des licenciement tout les jours, partout dans le monde .... ils retravailleront et puis c'est tout
ok c'est énorme d'un coup ...